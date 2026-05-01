Gustavo Ángel, integrante de Los Temerarios, y conocido como "el Temerario menor", cumple 58 años, y su esposa Priscila, líder de Priscila y sus Balas de Plata, le dedicó un mensaje muy romántico en redes sociales, donde la pareja suele compartir con sus seguidores momentos familiares, música, de fe y de una vida lejos del escándalo.

Gustavo y Priscila se conocieron en los años 90, cuando ambos ya tenían carreras consolidadas dentro del regional mexicano, coincidían en presentaciones y giras, lo que permitió que surgiera una relación primero de amistad y luego sentimental.

La pareja se casó en 1993 y desde entonces ha mantenido un matrimonio estable, tienen tres hijos y han priorizado una vida familiar discreta, alejada en gran medida del foco mediático.

Con el paso del tiempo, tanto Gustavo como Priscila han hablado abiertamente de su fe cristiana, que se volvió un pilar en su relación e influyó incluso en su música y en sus decisiones personales, incluyendo etapas en las que se alejaron parcialmente de la industria para enfocarse en su vida espiritual y familiar.

Con un video que reúne imágenes de Gustavo Ángel disfrutando de los viajes en familia, sobre el escenario y junto a Priscila, la cantante acompañó el romántico mensaje que le dedicó a su marido, en el que le expresa todo lo que representa para ella.

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Priscila celebra a su esposo Gustavo Ángel.

"Amor de mi vida Gustavo Ángel: Eres mi compañero de vida , mejor amigo , mi otra mitad, mi refugio en la tormenta y el sonido de mi risa en las alegrías , abrazo que me renueva y caricia que me hace florecer aunque sea invierno … te amo y celebro con todo el amor de mi alma , el don de tu vida y la dicha inmensa de vivirla contigo", se lee.

En la segunda parte de su dedicatoria, Priscila hace evidente su fe en Dios, a quien le pide que cuide a su esposo.

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"Dios guarde tus pasos , tu mente y corazón , que te conserve por siempre la pureza y bondad de tu alma , que seas cada día más dichoso y que con el amor y bendición De Dios y María Santísima hoy disfrutes un muy hermoso y feliz cumpleaños!!! Te amooooooo Priscy CDA".

Los Temerarios ofrecieron su último concierto el 21 de diciembre de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Esta presentación marcó el cierre definitivo de su gira de despedida "Hasta Siempre", concluyendo una trayectoria de más de 40 años.

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