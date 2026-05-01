Christian Nodal se mostró triste y enojado porque sus músicos no pudieron llegar a Santiago de Chile a tiempo, por lo que pospondrá para el domingo 3 de abril el concierto que ofrecería esta noche, el show de mañana 2 de abril sigue en pie.

Minutos antes, el cantante celebraba que por fin se daría el encuentro con sus fans chilenos, sin embargo, reveló que recién se enteró de las fallas de logística en la Ciudad de México del equipo de JG Music.

"Falló la logística, otra vez les quedó mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancias y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos", precisó.

Dijo que por problemas de logística y de clima en la Ciudad de México ocurrió el contratiempo.

"No se pensó en el descanso de ellos no se priorizó en que llegaron a tiempo tuvieron un contratiempo con el clima en ciudad de México".

Puntualizó que desde la madrugada se sabía de esa situación pero a él se lo informaron apenas, y fue enfático al decir que ya no quiere que le vuelva a ocurrir esta situación.

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"Se sabe esto desde las 3 de la mañana yo me acabo de enterar hace una hora, ya me pasó una vez no quiero que me vuelva a pasar".

"Los amo mucho mil disculpas y les tengo noticias pronto", concluyó.

Nodal no es dueño de su nombre ni de sus canciones, lo dejó claro recientemente, cuando se desató la polémica por la modelo que protagonizó su video "Un vals".

Christian comenzó su carrera musical hace 10 años, cuando era menor de edad, por lo que sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal se volvieron sus representantes legales y aún lo siguen siendo.

¿Qué pasa con la cuenta de Instagram de Christian Nodal?

Christian Nodal genera curiosidad después de los cambios en su cuenta de Instagram, donde ya no aparece ninguna de sus publicaciones y se observa un nuevo logo con la letra "N", lo que ha desatado las especulaciones entre sus fans, quienes recibieron apapacho de su ídolo que se dejó consentir por ellas.

Así luce el Instagram de Christian Nodal.

Aunque los cambios en la cuenta de Instagram del cantante podrían significar el lanzamiento de un nuevo disco, Nodal también ha hecho público que está emproblemado con el uso de su nombre, de su marca y de sus canciones, pues aseguró, él no es dueño, sólo de su voz.

En el concierto que ofreció recientemente en Querétaro, el artista de 26 años reveló que aunque a veces la familia te falla, o los amigos, lo que no lo hará son los fans, su público, y agradeció el apoyo, el acompañamiento y el cariño de sus seguidores.

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