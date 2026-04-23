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, la modelo que protagoniza el video de Christian Nodal, "Un vals", volvió a levantar la voz para exponer cuál es si situación actual sobre el pago por su trabajo en dicho material, reveló, entre otras cuestiones, que parte de su pago fue condicionado a que que firmara un acuerdo de confidencialidad.

Mata, quien se abre camino en el mundo del modelaje en Europa, aceptó participar en el video de Christian Nodal sin sospechar, la expareja del cantante, quien asegura que .

Dagna, de origen mexicano, afirma que a Nodal ella nunca lo vio presente en las grabaciones del material; subraya que jamás le especificaron que ella sería la protagonista, sino que sólo formaría parte del material como extra.

Expone que cuando la contactaron vía Instagram ella les advirtió que varias personas le habían dicho que se parecía a Cazzu, por lo que no deseaba que hubiera algún problema con ello, y quien la contrató le aseguró que no ocurriría nada porque en España "no los conocen", sin embargo, actualmente no le han pagado completo el pago pactado por su participación en el material.

Incluso, contó en un video, le condicionaron ese segundo pago, pidiéndole que firmara un acuerdo de confidencialidad.

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Christian Nodal no aparece interactuando con Dagna Mata, la modelo de "Un vals" y que se parece a su expareja Cazzu.
Christian Nodal no aparece interactuando con Dagna Mata, la modelo de "Un vals" y que se parece a su expareja Cazzu.

Dagna Mata pone punto final a la historia con Nodal

Dagna Mata quiere dar por terminada esta historia, por lo que compartió su verdad en un video, relató que ella estaba seleccionada sin casting y el contacto se dio vía Instagram; fueron cuatro días de grabaciones en las que más de 10 personas estaban involucradas porque también se estaba grabando el video del tema "Incompatibles".

"Me di cuenta que la historia que querían contar con mi imagen era muy equivocada, porque no me pareció justo ni lo que hicieron con mi imagen ni el daño que querían hacer a otros artistas", expresó.

Tras explotar el escándalo, ella compartió en sus redes unos mensajes en los que explicaba su postura y su desconcierto al verse como protagonista del video y no como extra, pero la volvieron a contactar para pedirle que bajara dichos mensajes.

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Le ofrecieron 300 euros para formar un contrato de confidencialidad y para no salir a dar ninguna declaración, simplemente aceptar que ella había aceptado ese trabajo.

"Hasta el día de hoy solo me ha llegado una parte de todo el pago completo de mi trabajo que ya está hecho, cuando supuestamente este pago iba a llegar en 30 días".

Dagna dijo que no formará ese contrato de confidencialidad, y lamenta que seguramente por ello no le pagarán lo que aún le deben.

"Ellos han condicionado mi segundo pago a costa de firmar un contrato de confidencialidad; solo quiero que sepan que hay algo más grande que el dinero no puede comprar, y es la dignidad".

Afirmó que no va a regalar su trabajo ni tampoco el espacio de sus redes sociales que es su única herramienta para siempre alzar la voz.

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