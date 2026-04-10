Dagna Mata es el nombre de la modelo que aparece en "Un vals", el nuevo video de Christian Nodal que ha dado de qué hablar porque la protagonista se parece físicamente tanto a Ángela Aguilar, esposa de Nodal, como a Cazzu, su expareja y con quien tiene una hija llamada Inti.

El romántico tema, que estaría dedicado a su esposa Ángela, llamó la atención desde que se estrenó hace unas horas porque la modelo que aparece se asemeja físicamente y en el peinado a ambas cantantes íntimamente ligadas a la vida del cantante de 26 años.

En redes, la sorpresa por dicho parecido se desató desde que el material se lanzó la noche de ayer, y aunque muchos aseguran que se trató de una estrategia por parte de Nodal, lo cierto es que la modelo que aparece en "Un vals" presumió su participación en redes.

"No me lo van a creer", escribió junto a una parte del material.

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Dagna Mata, la modelo que aparece en el video de Nodal, "Un vals" y que se parece a Ángela Aguilar y a Cazzu.

Nodal vuelve a estar en el centro de la polémica, de la que no se ha alejado desde que terminó con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti, y al poco tiempo dio a conocer el romance con Ángela, con quien cumplirá dos años de casado el próximo mes de julio.

¿Quién es la modelo que aparece en el video de "Un vals", de Nodal?

Dagna Mata, la modelo que protagoniza el video "Un vals", de Christian Nodal, nació en el Estado de México, estudió comunicación visual y comenzó a darse a conocer en Instagram porque era fotógrafa y al mismo tiempo descubrió el mundo de la moda.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 124 mil seguidores, comenta que su gran inspiración es su madre, y que lo que en definitiva le trajo algo muy positivo a su vida fue aceptarse así misma, su orientación, sus gustos y así definir su estilo.

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Dagna Mata, la modelo que aparece en el video "Un vals", de Nodal, y que se parece a Ángela Aguilar y a Cazzu.

Confiesa que desde que era pequeña no se sentía una niña normal, pues siempre estaba practicando deportes como el basquetbol y el futbol americano.

Detalla que siempre ha buscado expresar su forma de ser con la manera en la que se viste, teniendo un estilo "tumbado"; tiene claro que lo importante es vestirse como uno quiera y no como se acepta socialmente.

Dagna tiene un diplomado en stylist; desde hace tres años lo que le apasiona prender la cámara y hablar de moda.

Dagna Mata asegura que está orgullosa de ser mexicana y de sus raíces latinas, que desde que vive en Europa se ha dado cuenta que es justo eso lo que la hace diferente; al respecto compartió recientemente una reflexión:

"Al final la industria de la moda solo tiene una 'fetichización' por lo indígena o diferente a lo eurocentrico hegemónico, nunca se lo han tomado en serio, y la única forma de cambiarlo es desde dentro y que las personas involucradas en la moda lo cambien …".

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