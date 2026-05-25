Aguascalientes, Ags.- Jaime “N” y Cristian “N”, padre e hijo, fueron vinculados a proceso penal por la comisión de diversos delitos en agravio de un adulto mayor y de una mujer, padre y hermana de uno de ellos y abuela y tía del otro, en la colonia Insurgentes de esta capital.

La violencia en contra de las víctimas escaló de las amenazas hasta la privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género del estado integró una carpeta de investigación por hechos de violencia familiar que detonaron en la comisión de ese y otros delitos.

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Con base en datos probatorios integrados en la carpeta de investigación, presuntamente Cristian “N” ejercía violencia psicológica en perjuicio de su abuelo y amenazó de muerte a su tía.

A su vez, Jaime “N” perpetraba violencia física y psicológica en contra de su padre y presuntamente amenazó de muerte a su hermana y al adulto mayor utilizando un cuchillo.

Al parecer, Jaime mantuvo amagado a su progenitor dentro de una habitación, donde lo amenazó con incendiar la vivienda utilizando un tanque de gas que se encontraba en el inmueble.

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En 20 de mayo pasado, en ese lugar empujó al piso a su papá provocándole lesiones en uno de sus brazos.

Las víctimas solicitaron apoyo a las corporaciones de seguridad, quienes lograron la detención de ambos imputados.

En audiencia inicial, tras valorar los elementos expuestos por la representación social, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención de ambos, y les dictó auto de vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada.

dmrr