El Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan será entregado a principios de junio, en la misma semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y señaló que casi todas las obras pendientes ya se están concluyendo.

“Todas las obras que nos comprometimos se están entregando, una a una”, dijo, al adelantar que tanto el Parque Elevado como la remodelación de la Línea 2 del Metro podrán estar listas para inaugurarse entre el 7 y 8 de junio próximo.

“El Parque Elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas. Pero ya les estaremos informando con precisión, los días en que se estarán inaugurando”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina aseveró que tanto la semana en curso como la próxima, estará inaugurando alguna obra de las que aún están pendientes, todos los días que se pueda.

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Entre las obras que aún quedan pendientes, adelantó que están por entregar la remodelación que se hizo en la Zona Rosa, los embarcaderos de Xochimilco; y los 100 kilómetros de electromovilidad de la ciudad.

Recordó que aún está pendiente la ruta de El Chapulín, que irá de Chapultepec a Universidad por Circuito Interior, y que será conocida como Ruta Cero; así como la Ruta 14, que irá de Universidad a Huipulco, conocida como Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales.

“Esas son las dos rutas que nos faltan, que se van a entregar también en estos días”, indicó.

Recordó que la semana pasada entregó 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, en Coyoacán, donde tendrá lugar el partido inaugural del Mundial.

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“Para mí era de lo más importante concluirlas, porque son obras que están beneficiando a las colonias y pueblos, alrededor del Estadio Azteca, alrededor del Estadio Banorte, que consideramos que, para llevar a cabo el Mundial, decíamos: "queremos celebrar un Mundial con derechos plenos". Y si había una colonia de al lado, que no tenía suficiente agua, lo que hicimos fue, desde el año pasado, obras para garantizar más agua; obras emblemáticas y grandes, para evitar inundaciones, poner iluminación en las colonias”, indicó.

Entrega de remodelación de la Línea 2

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que la remodelación de la Línea 2 del Metro se entregará días antes de la inauguración del Mundial 2026, prevista para el 11 de junio, durante la misma semana que se realice el partido de atraerá a miles de turistas a la Ciudad de México.

“La remodelación del Metro va a estar como dijimos, tuve reunión con las empresas el viernes y se va a estar concluyendo, calculo que el lunes, martes o miércoles antes del Mundial estaremos inaugurando”, dijo.

Tras señalar que el Metro de la CDMX es “de uso rudo” por la gran cantidad de usuarios a los que se atiende cada día, la mandataria confió en que las estaciones quedarán funcionales y agradables para la población.

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“Van a quedar las estaciones funcionales y agradables, para el viaje. Recordemos que las estaciones son de uso rudo en nuestro Metro, que atiende a millones de personas todos los días, que es el corazón de la movilidad, y mientras nosotros logremos que estas estaciones estén bien, pues entonces va a estar bien la población que viaja en Metro”, dijo.

En conferencia de prensa, Brugada Molina advirtió que “pareciera” que la única inversión que se está haciendo en el Metro actualmente es la de la línea 2; sin embargo, señaló que su administración destinó 25 mil millones de pesos para el mantenimiento integral de este medio de transporte, que incluye trenes, sistema eléctrico, sistema contra incendios y material rodante, entre otros aspectos.

“Hay muchos aspectos importantes, para los que se ha destinado el recurso. Y obviamente, una tercera parte de ese recurso va a las estaciones, que también lo necesitaban”, agregó.

dmrr