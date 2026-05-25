Mauricio Tabe aseguró que Miguel Hidalgo es la mejor alcaldía de la Ciudad de México y que trabajan todos los días para servir a la comunidad.

Al comparecer ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el edil panista resaltó que en 2021 las y los vecinos de la demarcación detuvieron la transformación que retrocede, divide, polariza y empobrece.

“Miguel Hidalgo cambió y hoy Miguel Hidalgo le apuesta al progreso, a avanzar para adelante, a ser la alcaldía número uno en seguridad, una alcaldía solidaria, una alcaldía en donde el gobierno asume la responsabilidad del presente y no gobierna con el espejo retrovisor, una alcaldía que le apuesta al orden, a la libertad y una alcaldía que le apuesta a los derechos de todas y de todos”, resaltó.

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En este sentido, resaltó que su administración gobierna para todos, “no solamente para quienes votaron por nosotros, sino también para quienes no votaron por nosotros, y todos los días la misión con la que salimos a trabajar es ganarnos la confianza de quienes nos respaldaron, mantenerla, y sumar a quienes no nos respaldaron”.

Seguridad

Durante su mensaje, destacó que la percepción de seguridad en la demarcación ha crecido, pues “cuando llegamos a Miguel Hidalgo, el 75% de nuestros vecinos se sentía inseguro, hoy el 36% se siente inseguro, qué quiere decir que le dimos la vuelta: el 64% de la gente, dos terceras partes, hoy se siente segura”.

Indicó que no hay tolerancia para las construcciones irregulares, que no se ha otorgado ningún cambio de uso de suelo, y que buscan que el presupuesto participativo no sea clientelar.

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Subrayó que son un gobierno que sí funciona, que hace las cosas y dejó claro que son la segunda alcaldía más segura de la Ciudad, “aunque a algunos no les guste”.

Diputados de Morena cuestionaron al alcalde por el espectáculo en Parque Lira, a lo que Mauricio Tabe les recordó que este show de luces iba a ser gratuito para todos los vecinos de la zona, y que desde el gobierno central también se concesiona espacios públicos, como Aztlán. Asimismo, rechazó que su administración privilegie a la zona de Polanco y Lomas por encima de las colonias populares. “Somos el gobierno que más ha trabajado para mejorar nuestros barrios y nuestras colonias populares”.

El alcalde también respondió que no está en contra de las Utopías, y aclaró que impugnó un decreto del gobierno de la Ciudad para que estos lugares no se construyan en espacios públicos, sin consultarlo con las y los alcaldes. Sugirió que las Utopías puedan construirse en la colonia Reforma Social, en el centro de transferencia, o en los terrenos de la exrefinería: “terrenos ociosos que se utilicen para oferta pública, deportiva, cultural y social, no que nos quiten nuestros deportivos públicos para transformarlos en Utopías”.

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“Somos un gobierno que apuesta a mantener la confianza, y con ese espíritu nos mantenemos, por eso damos el máximo de nuestro esfuerzo todos los días para mantener a Miguel Hidalgo como lo mejor de la Ciudad de México y este esfuerzo, siempre lo reconozco, es el esfuerzo de un equipo de trabajo, es el esfuerzo de nuestras vecinas y vecinos, trabajamos todos los días para servir a la comunidad”, precisó.

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