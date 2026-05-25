A una semana de que venza el plazo para que la obra esté terminada, trabajadores siguen laborando en la construcción del Parque Elevado en Calzada de Tlalpan, que conectará de Chabacano a Plaza Tlaxcoaque, en la alcaldía de Cuauhtémoc.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que, en la entrada ubicada en Plaza Tlaxcoaque, trabajadores pintaron los barandales de las escaleras de acceso y los arcos de entrada en dos tonos de morado.

Además, se apreció que se colocaban flores decorativas moradas en las columnas de los arcos como parte de los detalles finales del espacio. También se realizaron trabajos de jardinería y adecuación de áreas verdes.

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En el tramo correspondiente a San Antonio Abad se observó que ya habían sido colocadas varias columnas de concreto que, de acuerdo con trabajadores de la obra, servirán para dar estabilidad y reforzar la estructura elevada, particularmente en la zona donde anteriormente se encontraba el skatepark.

En tramos ya fueron instalados los barandales metálicos pintados de morado, además de diversas plantas colocadas en jardineras distribuidas sobre la estructura elevada.

Desde varios puntos era visible que algunas zonas prácticamente se encuentran terminadas, mientras que en otras continúan las labores de construcción y adecuación del proyecto.

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También se observó a personal trasladando láminas, costales de cemento y otros materiales de construcción mientras avanzaban las labores. En otra de las zonas del parque elevado se apreciaba la colocación de estructuras metálicas en forma de arco en la parte superior del corredor.

Asimismo, algunos trabajadores realizaban detalles de pintura y acabados finales en diversas áreas del trayecto.

A la altura de Chabacano se observó un mayor avance pendiente, pues la estructura aún permanece en obra negra en varias secciones, con partes de concreto sin pintar y áreas donde todavía no se colocan barandales.

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En ese punto continuaban trabajando obreros y maquinaria pesada realizando distintas labores de construcción.

La semana pasada, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reconfirmó que la terminación del Parque Elevado es para el próximo domingo 31 de mayo.

La obra tuvo un costo de mil 913 millones de pesos a lo largo de poco más de 1.5 kilómetros.

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cdm