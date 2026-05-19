A 23 días de la Copa del Mundo, los trabajos el Parque Elevado de de la Calzada de Tlalpan, avanzan a la altura de San Antonio Abad, uno de los accesos al Centro Histórico.

A la altura de las oficinas de la Secretaría de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), ubicadas en San Antonio Abad 32 en la colonia Tránsito, se aprecia a decenas de trabajadores montando vigas, echando mezcla y avanzando en la obra.

Justo frente al Templo de San Antonio Abad, se aprecian avances en la construcción del paso elevado, así como de las escaleras peatonales, que ya fueron pintadas de color rosa.

En este punto, se aprecia constante movimiento de maquinaria, y personal pasando con material en carretas, lo que impide la movilidad libre, particularmente para los peatones que intentan transitar por este punto, y que deben sortear las barreras viales que se han colocado para delimitar la zona.

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Aunque hay personal frenando el tránsito vehicular, para permitir a los peatones cruzar al otro lado de la vialidad, entre el ruido de las máquinas y el polvo que sueltan las obras.

En el camellón ubicado frente a unas oficinas de la Secretaría de Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), se aprecia a trabajadores ultimando detalles en la zona y colocando plantas.

Según el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, los trabajos deben quedar listos el 31 de Mayo.

LL