La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que las obras por el Mundial de Futbol están concluidas en un 90%. Cuestionada sobre si obras como el Parque Elevado en Tlalpan estará listo para la justa deportiva, respondió: “Sí. Se van a concluir el 31 de mayo, esperamos que ya esté concluido, por supuesto”

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de obras y servicios, Raúl Basulto Luciano, aseguró “prácticamente la superestructura está montada, así que prácticamente estamos en la recta final, y por supuesto que vamos a tener Parque Elevado antes que inicie el Mundial”.

La jefa de Gobierno precisó que en el caso de las obras mundialistas que se realizaron en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, estas fueron terminadas al 100%.

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También adelantó que este viernes acudirá a la estación del Metro Auditorio de la Línea 7, misma que fue remodelada y recientemente abierta al público.

“En estos días vamos a tener muchas inauguraciones de varios puntos y lugares”, comentó.

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