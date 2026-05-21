Tras participar creando comerciales para redes sociales, como Tik Tok, para la marca Snack'ing For You, en oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Jaqueline Sánchez Lagunes, presentó su renuncia "con efecto inmediato e irrevocable".

El periodista Jorge García Orozco identificó a la, ahora, exfuncionaria, quien participaba en la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo.

Jaqueline Sánchez Lagunes, abogada y tiktoker

Una búsqueda hecha por EL UNIVERSAL en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) arrojó que es Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla (UVP), cuyo grado obtuvo el 19 de junio de 2019.

Sánchez Lagunes era una de las 61 integrantes de la ponencia del ministro Irving Espinosa, ocupaba el cargo de profesional operativa "C", donde, entre otras acciones, hacía investigaciones documentales, elaboraba informes y proyectos, y dar seguimiento a los asuntos encomendados, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos.

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Según el tabulador del máximo tribunal de justicia, el sueldo mensual bruto que recibía era de 44 mil 186.77 pesos y neto de 33 mil 422.79 pesos.

Salario de Jaqueline Sánchez Lagunes. Foto: Captura de pantalla Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Publicidad en oficinas de la Suprema Corte

En la primer publicidad, compartida en la cuenta de TikTok @snackingforyou.mx, aparece con otras dos compañeras de oficina y dice que su jefa "llegó de malas", no la dejó salir a comer y "le tuve que robar su botana".

En la segunda, comparte diferentes botanas con su jefa con una audio de la caricatura "Las locuras del emperador". "Sí, sí, un cafecito...¡Luego lo sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo", se escucha.

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Suprema Corte y ministro Espinosa Betanzo se pronuncian

Después de la viralización de ambos videos publicitarios, la Suprema Corte emitió un comunicado en el cual detalló que sus instalaciones están destinadas al desarrollo de actividades jurisdiccionales, nada más.

"Cualquier uso con fines comerciales o de promoción privada requiere autorización expresa conforme a la legislación aplicable. Ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte", aclaró.

Agregó que se le pidió a las involucradas bajar el material y comenzó una investigación con la finalidad de determinar la utilización indebida de los espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos públicos, y las participantes presentaron sus renuncias "con efectos inmediatos y carácter irrevocable".

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¿Qué es Snack'ing For You?

Según su página de internet, Snack'ing For You es una marca mexicana de botanas dedicada a vender chicharrones, churritos, papas y sticks. Continúa la identificación de las otras dos personas participantes.

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