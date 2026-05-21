Un día antes de que se firme el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino por el que se modernizará el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), funcionarios europeos afirmaron que requieren predictibilidad y certidumbre para los inversionistas.

Durante la Cumbre Empresarial Unión Europea-México, que organizó el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce), el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, aseguró que los inversionistas europeos ven oportunidades para comerciar e invertir en territorio mexicano.

A pregunta expresa de qué necesitan para traer capital europeo y desarrollar proyectos de inversión, el funcionario dijo que se requiere “predictibilidad y certidumbre”, así conocer la política arancelaria.

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Ante empresarios de ambos países dijo: “Europa y México eligen las alianzas, la amistad, la fortaleza de las cadenas de proveeduría, fortalecer la resiliencia en sectores críticos y acercar a las economías”.

Dijo que “México es el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea en América Latina, nuestro acuerdo comercial representa un claro triunfo”, y consideró que “...esto también resaltará el simbolismo político de las medidas que estamos tomando, creemos en el libre mercado, lo que significa que el empresario buscará la mejor oportunidad de negocio para sus inversiones”.

La alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, coincidió en que los inversionistas europeos buscan oportunidades pero para ello requieren certeza, conocer las reglas y predictibilidad.

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Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que “el acuerdo con la Unión Europea significa que más del 90% de lo que vamos a comercializar con la Unión Europea no tendrá aranceles”.

Comentó que “la economía mexicana va a crecer mucho en robótica, inteligencia artificial, semiconductores, todo lo que tiene que ver con farmacias, equipos médicos, y en esos sectores también la Unión Europea será uno de los socios principales de nuestro país”.

El Secretario de Economía comentó que el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino que se firmarán mañana son algo “muy positivo, en primer lugar que podamos renovarlo en una época con tanta incertidumbre, porque este acuerdo es para darnos certidumbre, yo creo, unos tres, cuatro décadas por delante”.

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Dijo que “es un poco inusual que en una época donde tienes tanta incertidumbre puedas llegar a un acuerdo para los próximos 30, 40 años” y añadió que “nos necesitamos mutuamente (Europa y México) y tiene mucho sentido modernizar el acuerdo” que entró en vigor hace 26 años.

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