Una vez que se modernice el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), el gobierno mexicano espera que los exportadores se enfoquen en vender en el bloque europeo 29 productos manufactureros y agrícolas a fin de incrementar en 50% las exportaciones.

En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que se trata de enfocarse en exportar seis productos manufactureros y seis agrícolas, así como otros 17 con potencial de crecimiento, de los cuales son siete bienes industriales y 10 agropecuarios.

Se espera que el próximo 22 de mayo se firme el Acuerdo Global Modernizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, un convenio que deberá de ratificarse por el Parlamento Europeo, así como de los congresos de los 27 países miembros, además del Senado mexicano.

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Adicionalmente “el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmará con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, el Acuerdo Comercial Interino (ACI), que entrará en vigor de manera inmediata”.

La dependencia dijo que “el sector agroindustrial mexicanos son los grandes ganadores. El boom de las exportaciones agropecuarias mexicanas”.

Por ejemplo, “productos mexicanos importantes como plátano de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, entre otros; miel de Yucatán, Chiapas, Jalisco, entre otros; azúcar y otros edulcorantes especiales (piloncillo) de Veracruz, Jalisco, San Lui Potosí, Morelos, entre otros; espárragos de Sonora, Baja California Sur, Guanajuato, entre otros; tomates en conserva de Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán; limón de Michoacán, Veracruz, Colima, Oaxaca, entraran sin arancel o en mejores condiciones arancelarias a Europa, y con los más altos estándares sanitarios y fitosanitarios, que permiten tener un valor agregado frente a otros competidores”.

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Explicó que los bienes industriales mexicanos también tendrán trato preferencial, como las autopartes y productos del sector automotriz.

Adicionalmente se actualizarán las reglas de origen de sectores industriales importantes como el sector químico, farmacéuticos, eléctricos, cosméticos, plásticos, entre otros.

La dependencia dijo que “el acuerdo incorpora normativas sobre comercio digital y facilitación aduanera, junto con simplificación de procedimientos administrativos, promovidos por disposiciones que alientan el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

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