A pesar de las diferencias que se generaron por la petición de extradición del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el diálogo entre funcionarios estadounidenses y mexicanos por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue adelante, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Incluso, al regreso de la Misión Comercial México-Canadá, el secretario Marcelo Ebrard Casaubon viajará a Washington, D.C., el 12 de mayo próximo, para reunirse con funcionarios de la Oficina de la Representación Comercial de Estados unidos (USTR por sus siglas en inglés) y del Departamento de Comercio.

“Nosotros seguimos trabajando con los equipos técnicos de Estados Unidos. De hecho, el próximo martes vamos a estar en Washington para estar en reuniones con USTR y Comercio. Entonces, no hay ninguna indicación o algo que nos preocupe, tenemos que cuidar la mesa de negociación del comercio”, afirmó.

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Gutiérrez Romano dijo que la instrucción de la Presidencia de la República es trabajar “como hasta ahora” en la revisión del T-MEC, por lo que se llevará a cabo la visita a la Unión Americana.

Por lo que, se sabe, se llevará a cabo el inicio formal de las negociaciones bilaterales México-Canadá el próximo 27 de mayo.

Agregó que hoy viaja a Canadá para participar en la Misión Comercial México-Canadá, del 7 al 9 de mayo, en la que participarán alrededor de 300 empresarios mexicanos.

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En dicho viaje se reunirá el Secretario de Economía con el ministro responsable de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, con la idea de definir las fechas para iniciar las rondas de negociación entre canadienses y mexicanos.

En la misión participan representantes del sector privado de México de 10 sectores prioritarios: agroalimentos, automotriz, educación, energía, farmacéutico, fondos de inversión industrias creativas, infraestructura, logística, patentes e innovación, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

La dependencia dijo que el objetivo será generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión, en esos sectores.

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