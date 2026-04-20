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En un contexto donde la industria automotriz enfrenta mayores presiones operativas, disrupciones logísticas y una demanda cada vez más exigente, MSC México refuerza su posicionamiento como socio estratégico del sector, ofreciendo soluciones logísticas diseñadas para garantizar continuidad productiva, eficiencia y confiabilidad en el movimiento de autopartes.
Con más de cinco décadas de experiencia en transporte internacional y más de 26 años de sólida presencia en México, la compañía ha desarrollado una oferta especializada orientada a fabricantes, proveedores y exportadores de autopartes, enfocada en fortalecer la cadena de suministro y reducir riesgos logísticos en un entorno altamente competitivo y dinámico.
Ante una industria en la que el cumplimiento de entrega y la sincronización con los procesos productivos son determinantes para la operación, MSC apuesta por soluciones logísticas personalizadas que acompañan cada embarque desde el origen hasta el destino final, integrando visibilidad, control y capacidad de respuesta en todo el proceso.
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Soluciones diseñadas para la industria de autopartes
MSC México pone a disposición del sector automotriz una propuesta integral que responde a las necesidades específicas del movimiento de autopartes, entre las que destacan:
- Soluciones a la medida: Servicios logísticos desarrollados de acuerdo con los requerimientos operativos de cada cliente, alineados con sus cadenas de producción y estrategias de distribución.
- Atención especializada: Equipos dedicados con experiencia en carga automotriz que brindan acompañamiento continuo y soporte proactivo en cada etapa del proceso logístico.
- Cobertura global con enfoque local: Conectividad desde y hacia México con mercados estratégicos en Asia, Europa, América, África y Oceanía.
- Acceso a mercados clave: Escalas directas a puertos secundarios que reducen transbordos, minimizan riesgos y agilizan tiempos de entrega.
- Soluciones de transporte terrestre: Cobertura en los principales corredores automotrices del país, incluyendo Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Querétaro.
“En la industria automotriz, la logística dejó de ser un factor operativo para convertirse en un elemento estratégico que impacta directamente la continuidad productiva y la competitividad de las empresas”, señaló José Cobos, director de Ventas de MSC México.
Además, Cobos mencionó que MSC destaca por trabajar con socios de largo plazo, al diseñar soluciones que permitan a los clientes operar con mayor previsibilidad, eficiencia y control, incluso en entornos logísticos cada vez más complejos.
Gracias a su experiencia en la gestión integral de cadenas de suministro automotrices, MSC contribuye a que sus clientes mantengan operaciones estables, resilientes y alineadas con las demandas del mercado global.
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