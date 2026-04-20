En un contexto donde la industria automotriz enfrenta mayores presiones operativas, disrupciones logísticas y una demanda cada vez más exigente, MSC México refuerza su posicionamiento como socio estratégico del sector, ofreciendo soluciones logísticas diseñadas para garantizar continuidad productiva, eficiencia y confiabilidad en el movimiento de autopartes.

Con más de cinco décadas de experiencia en transporte internacional y más de 26 años de sólida presencia en México, la compañía ha desarrollado una oferta especializada orientada a fabricantes, proveedores y exportadores de autopartes, enfocada en fortalecer la cadena de suministro y reducir riesgos logísticos en un entorno altamente competitivo y dinámico.

Ante una industria en la que el cumplimiento de entrega y la sincronización con los procesos productivos son determinantes para la operación, MSC apuesta por soluciones logísticas personalizadas que acompañan cada embarque desde el origen hasta el destino final, integrando visibilidad, control y capacidad de respuesta en todo el proceso.

Soluciones para la logística de la industria automotriz. Foto: cortesía MSC

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Soluciones diseñadas para la industria de autopartes

MSC México pone a disposición del sector automotriz una propuesta integral que responde a las necesidades específicas del movimiento de autopartes, entre las que destacan:

Soluciones a la medida : Servicios logísticos desarrollados de acuerdo con los requerimientos operativos de cada cliente, alineados con sus cadenas de producción y estrategias de distribución.

: Servicios logísticos desarrollados de acuerdo con los requerimientos operativos de cada cliente, alineados con sus cadenas de producción y estrategias de distribución. Atención especializada : Equipos dedicados con experiencia en carga automotriz que brindan acompañamiento continuo y soporte proactivo en cada etapa del proceso logístico.

: Equipos dedicados con experiencia en carga automotriz que brindan acompañamiento continuo y soporte proactivo en cada etapa del proceso logístico. Cobertura global con enfoque local : Conectividad desde y hacia México con mercados estratégicos en Asia, Europa, América, África y Oceanía.

: Conectividad desde y hacia México con mercados estratégicos en Asia, Europa, América, África y Oceanía. Acceso a mercados clave : Escalas directas a puertos secundarios que reducen transbordos, minimizan riesgos y agilizan tiempos de entrega.

: Escalas directas a puertos secundarios que reducen transbordos, minimizan riesgos y agilizan tiempos de entrega. Soluciones de transporte terrestre: Cobertura en los principales corredores automotrices del país, incluyendo Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Querétaro.

“En la industria automotriz, la logística dejó de ser un factor operativo para convertirse en un elemento estratégico que impacta directamente la continuidad productiva y la competitividad de las empresas”, señaló José Cobos, director de Ventas de MSC México.

MSC México es un socio estratégico en el sector. Foto: iStock

Además, Cobos mencionó que MSC destaca por trabajar con socios de largo plazo, al diseñar soluciones que permitan a los clientes operar con mayor previsibilidad, eficiencia y control, incluso en entornos logísticos cada vez más complejos.

Gracias a su experiencia en la gestión integral de cadenas de suministro automotrices, MSC contribuye a que sus clientes mantengan operaciones estables, resilientes y alineadas con las demandas del mercado global.

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