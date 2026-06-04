Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el candidato oficialista Iván Cepeda apoyaron el jueves la decisión de desistir en la recolección de firmas que realizaba un comité de ciudadanos buscando convocar a una Asamblea Constituyente en el país sudamericano.

En una seguidilla de declaraciones, el mandatario, el comité y el candidato se pronunciaron en el mismo sentido y aseguraron que descartar el proceso de la constituyente permite apoyar la campaña de Cepeda para vencer a la “extrema derecha” en referencia al postulante conservador Abelardo de la Espriella, con el que se medirá en el balotaje (segunda vuelta) del 21 de junio.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente (el pueblo) se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, afirmó Petro en la red social X.

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La propuesta de modificar la Constitución que rige desde 1991 ha gravitado a lo largo del gobierno del progresista Petro, quien ha insistido en que sea “el pueblo” el que decida los cambios que necesita. Sin embargo, se convirtió en una de las principales críticas hacia Cepeda —aliado de Petro— durante la campaña presidencial.

Tras competir con nueve candidatos más el domingo, De la Espriella, simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, obtuvo 43.74% de los votos en la primera vuelta presidencial, seguido del senador Cepeda con 40.90%, según el conteo preliminar.

“El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos... a la sustitución de la democracia por un régimen autocrático y mafioso”, aseguró Cepeda en una declaración transmitida en video.

Cepeda defendió la Constitución actual, asegurando que es un “demócrata” que respeta las leyes, luego de que durante la campaña presidencial dijo que de llegar al poder convocaría a un acuerdo nacional a distintos sectores, incluyendo empresarios y movimientos sociales, para hablar de los principales temas del país y que no descartaba que ese diálogo concluyera en un proceso para cambiar la carta magna.

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Armando Wouriyu Valbuena, vocero del comité promotor de la constituyente, explicó que suspender el proceso de recolección de firmas busca enfocar el esfuerzo en apoyar la campaña de Cepeda y “consolidar una gran alianza por la vida capaz de frenar los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”.

La Constitución vigente establece que para ser reformada el Congreso debe aprobar una ley en la que avale que los ciudadanos decidan en una votación popular si convocan una Asamblea Constituyente. Luego la Corte Constitucional deberá revisar la ley y darle su aval.

Una convocatoria de la Asamblea necesita la votación positiva de al menos una tercera parte de los electores habilitados, es decir, cerca de 13 millones de votos, más de lo que necesitó Petro para ser elegido presidente.

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