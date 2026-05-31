La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), a través de su Observatorio Electoral y de su Misión de Observación Electoral (MOE) Internacional desplegada en Colombia, reconoció el compromiso democrático demostrado por el pueblo colombiano, que concurrió a las urnas de manera pacífica y ordenada para ejercer su derecho fundamental al sufragio libre y universal.

Señaló que la participación ciudadana en las elecciones presidenciales constituye un elemento central para la legitimidad de las instituciones y para el fortalecimiento del sistema democrático colombiano.

La Copppal felicitó a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda por encabezar las votaciones y pasar a la segunda vuelta electoral.

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“A su vez, reconocemos el trabajo realizado por las autoridades electorales colombianas, así como por los organismos responsables de la seguridad y logística electoral, cuyo desempeño contribuyó al adecuado desarrollo de la jornada”.

También resaltó la actitud cívica de los ciudadanos, de los partidos políticos y de los candidatos participantes en la contienda electoral presidencial en Colombia.

La MOE de la Copppal estuvo integrada por 80 observadores internacionales y por representantes políticos, académicos y especialistas provenientes de diversos países de América Latina y el Caribe.

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Durante su permanencia desplegada en toda la República de Colombia, la delegación sostuvo reuniones con autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas, actores de la sociedad civil, medios de comunicación y especialistas, además de realizar recorridos por diversos centros de votación durante la jornada electoral.

La Copppal reafirmó su “compromiso permanente con la democracia, la transparencia electoral, el fortalecimiento institucional y la cooperación entre los pueblos de América Latina y el Caribe, reconociendo a la República de Colombia como una nación con una sólida tradición de participación política y construcción democrática”.

La Copppal, que representa a 74 partidos políticos de 33 países del continente, está presidida por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

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