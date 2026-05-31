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Tras una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en flagrancia a un hombre que conducía un tractocamión acoplado con caja refrigerante cargado con jícamas, en el que transportaba 916 kilos de metanfetamina.
Los trabajos de seguimiento a la denuncia permitieron realizar la indagatoria radicada en la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, y posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a las inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio, Durango.
En el lugar, los efectivos detuvieron a Manuel “N”, incautaron la unidad donde viajaba, en la que además transportaba jícamas y entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión.
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El vehículo procedía de Nayarit, con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.
El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR para continuar y definir lo que a derecho corresponda, por la probable comisión del delito contra la salud.
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