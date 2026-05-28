Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron en Sinaloa dos laboratorios clandestinos, localizaron más de dos toneladas de metanfetamina y material diverso probablemente de “Los Mayos”.

En una primera acción, en el poblado Las Juntas, Culiacán, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron mil 700 kilos de droga sintética, siete mil 500 litros y 775 kilos de sustancias químicas y material diverso.

En el sitio los uniformados incautaron un destilador, condensadores, centrífugas, ollas de peltre, 12 tinas color marrón con capacidad de 200 litros, generadores de electricidad, entre otros artículos.

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En una segunda acción, en la localidad Corralejo, Culiacán, los elementos hallaron un narcolaboratorio donde incautaron 650 kilos de droga sintética, cinco mil 600 litros y mil 400 kilos de sustancias químicas y material diverso.

El material de ambos narcolaboratorios fue inhabilitado para evitar su reutilización.

Marina desmantela en Sinaloa dos laboratorios clandestinos de “Los Mayos”. Foto: Especial

La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a 214 millones 971 mil 728 pesos.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron las diligencias para la puesta a disposición del material asegurado.

Las dependencias reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.

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