La Secretaría de Marina (Semar) informó que la mañana de este jueves se presentó un incendio en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.

El incidente inició aproximadamente a las 08:15 horas, por lo que se activó de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad por parte del personal presente en las instalaciones.

Al lugar del siniestro arribó personal del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Veracruz, perteneciente al Ayuntamiento del municipio de Veracruz, quienes sofocaron el incendio.

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De acuerdo con la Semar, a situación fue controlada alrededor de las 08:45 horas, sin registrarse alumnos lesionados al momento.

Por lo anterior, continúan las labores de evaluación y verificación de posibles afectaciones en el inmueble.

La Secretaría de Marina reconoció la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia y exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

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