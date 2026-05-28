El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se descartó de la boleta presidencial rumbo a las elecciones de 2030, pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento “sería irresponsable” y “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que diariamente arriesgan la vida en territorio nacional.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el funcionario federal, que goza de una alta popularidad, señaló que encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es un trabajo que no permite una agenda paralela.

“Lo descarto porque soy secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora presidenta lo disponga”, expresó.

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García Harfuch consideró que su alta popularidad y aceptación ciudadana corresponde a que él es el rostro que presenta los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sin embargo, reconoció que estos logros “no son de Omar García o de la propia SSPC”, sino de el Gabinete de Seguridad en conjunto.

🚨#Exclusiva | “Sí lo descarto porque soy secretario de Seguridad”: Omar García Harfuch (@OHarfuch) no se ve en la boleta presidencial de 2030.



“Un secretario de Seguridad pues no hay manera que pueda pensar en algo que no sea ser secretario de Seguridad hasta que la señora… pic.twitter.com/hNoGOMIBY1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

“Son resultados de todo el gabinete: Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina. Eso ayuda a que nos identifiquen más con buenos resultados, pero son de todo el gabinete”, subrayó.

En el programa de Azucena Uresti, destacó que todos los meses la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo premia, en una ceremonia privada, a elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional de la SSPC, al ser ellos quienes “verdaderamente ejecutan la Estrategia Nacional de Seguridad en territorio”.

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En ese sentido, Omar García Harfuch resaltó que la presidenta Sheinbaum es una mandataria federa con muy alta aprobación, situación que ha permitido fortalecer la imagen del Gabinete de Seguridad, cuyo trabajo “no es político”.

“La coordinación tan estrecha se facilita cuando hay un liderazgo muy fuerte, como el de la propia presidenta. Tener a la presidenta dirigiendo hace la diferencia [...] Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad”, concluyó.

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