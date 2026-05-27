Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el gobierno federal no ha recibido información sobre las cartas de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera enviadas a una corte federal de Nueva York, en las que solicita su extradición a México y un nuevo juicio.

“No, ninguna información al respecto y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República, pero al momento no hay ninguna información, ninguna petición tampoco”, precisó el funcionario durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo.

La semana pasada, el narcotraficante envió unas cartas a autoridades estadounidenses en las que aseguró que el jurado que lo condenó a cadena perpetua y 30 años adicionales por narcotráfico y lavado de dinero en 2019, “fue intimidado por la postura del poder judicial”.

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“El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso", escribió el narcotraficante en una de las misivas.

Además, argumentó que la Justicia le está intentando "procesar por hechos" tanto en México como en Estados Unidos, "lo cual no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales".

El Chapo ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.

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Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

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