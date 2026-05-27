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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja de la Interpol.
La dependencia federal dirigida por Omar García Harfuch indicó que, luego de las consultas correspondientes con instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.
Esta mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró que no tenía confirmado que hubiera una ficha roja de la Interpol para la detención en México contra Rubén Rocha Moya y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en Estados Unidos.
Explicó que, en caso de emitirse una notificación roja, primero debe notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y posteriormente a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determina si procede una orden de detención con fines de extradición.
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Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y siete exfuncionarios más, acusados por la Fiscalía de Estados Unidos de narcotráfico, cuentan con la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Y la Mandataria federal señaló que Rocha Moya —por quien EU solicitó su detención provisional con fines de extradición— se encuentra en su domicilio, ubicado en Sinaloa.
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