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Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, envió su carta número 11 a la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, en la que insistió en su petición de ser extraditado a México.
La carta, dirigida al juez Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante, cofundador del Cártel de Sinaloa, está escrita a mano, en inglés, aunque al igual que las anteriores es confusa.
La misiva fue presentada bajo la figura legal “Pro Se”, que permite que una persona se represente a sí misma ante la Corte. El sello es del 26 de mayo.
“Hola al juez de distrito, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, los derechos y el estado de prescripción para una apelación y una liberación de extradición de regreso a mi país”, inicia el documento.
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“El Chapo” solicita también una revisión de su caso “para enmendar mi sentencia” e insiste en que sus derechos han sido violados.
Quien fuera líder del Cártel de Sinaloa agradece al Poder Judicial de Brooklyn “por responderme y presentar mi carta a los tribunales”.
Cogan ya ha desestimado, por falta de mérito, las cartas anteriores del capo, quien cumple su sentencia de cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado.
mcc
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