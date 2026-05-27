Culiacán. - Una clínica privada que opera en un edificio de tres plantas fue objeto de un ataque a balazos y fue incendiada, por lo que personal que labora en ese lugar se tuvo que refugiar en uno de los sanitarios y solicitaron auxilio a las corporaciones de seguridad.

Este nuevo hecho se sumó al nuevo ataque que sufrió horas antes la estética de belleza “Estef Cosmétic”, ubicada en el fraccionamiento las Quintas, propiedad de la tiktoker Estefania Monárrez.

Foto: Especial

La clínica médica que se ubica en la calle Amado Nervo de la colonia Hidalgo, en la parte oriente de la capital del estado, fue atacada a balazos por personas desconocidas, las cuales le prendieron fuego a un vehículo que se encontraba estacionado, por lo que el fuego se propagó rápidamente.

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El personal de bomberos que llegó a sofocar el fuego rescató a tres empleadas que quedaron dentro de la clínica privada, las cuales solo presentaban crisis nerviosa, ya que estas al escuchar las detonaciones de armas de fuego, buscaron refugio en un baño.

Los datos dados a conocer es que no había pacientes en la clínica médica, solo se encontraban tres empleadas, las cuales resultaron ilesas en el ataque a balazos y el incendio que fue provocado.