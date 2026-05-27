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Washington. El expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos para impedir la publicación de grabaciones y transcripciones de sus entrevistas privadas con un escritor que le estaba ayudando a redactar sus memorias.
Según la demanda presentada el martes, los abogados de Biden sostienen que la difusión de esos archivos supondría "una invasión injustificada" de la privacidad del demócrata, ya que contienen conversaciones privadas mantenidas en 2016 y 2017 con el escritor Mark Zwonitzer durante la preparación de sus memorias 'Promise Me, Dad'.
Las conversaciones de hace una década terminaron en manos del fiscal especial Robert Hur, encargado de investigar las acusaciones de que Biden manejó indebidamente documentos clasificados correspondientes a su época como vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2009-2017).
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La demanda, presentada ante un tribunal federal de Washington, busca impedir que el Departamento de Justicia entregue el material al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y a la organización conservadora Heritage Foundation, que solicitaron el acceso mediante litigios basados en la Ley de Libertad de Información.
El caso reabre una disputa que comenzó en mayo de 2025, cuando el gobierno de Trump filtró a la prensa el audio de los interrogatorios realizados por la fiscalía en 2023 al entonces presidente estadounidense, y que en su momento desataron un debate sobre el estado cognitivo del político demócrata.
Hur interrogó a Biden el 8 y 9 de octubre de 2023 como parte de una investigación por el hallazgo de documentos clasificados en su residencia privada.
Las grabaciones evidenciaron momentos en los que Biden, que entonces tenía 80 años, presentaba dificultades para recordar fechas clave, como la muerte de su hijo Beau o el año en el que dejó de ser vicepresidente.
mcc
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