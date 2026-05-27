Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos, reveló que está sometida a tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

En declaraciones a diversos medios, Bondi dijo que fue diagnosticada tras abandonar el Departamento de Justicia y que hace unas semanas fue sometida a cirugía, de la cual se está recuperando. Aseguró a CNN que “se encuentra bien”.

Axios fue el primero en informar sobre el diagnóstico y en revelar que Bondi, a quien el presidente Donald Trump despidió a principios de abril, había sido designada para formar parte de una comisión asesora presidencial dedicada a la política en materia de inteligencia artificial, el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.

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Está previsto que Bondi testifique este viernes ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre las investigaciones del caso Jeffrey Epstein.

Justo el manejo de este escándalo fue una de las razones por las que Trump hizo a un lado a Bondi, de quien también se quejó por no llevar ante la Justicia a sus adversarios políticos, como él le exigía.

Todd Blanche asumió de forma interina como nuevo fiscal general de Estados Unidos.

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Trump despide a 4 mujeres de su gabinete

Hasta el momento, cuatro mujeres han abandonado el gobierno de Trump; además de Bondi, la lista incluye a Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional; Lori Chavez-DeRemmer, exsecretaria del Trabajo, y Tulsi Gabbard, exdirectora de Inteligencia. Gabbard renunció apenas el 22 de mayo pasado, señalando que su esposo fue diagnosticado con un raro cáncer óseo y quería concentrarse en él.

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En declaraciones realizadas esta mañana a CBS News, el vicepresidente JD Vance afirmó que Bondi “ha sido un activo de enorme valor para el equipo del presidente, y me alegro mucho por ella y por todos nosotros de que vaya a seguir participando en la resolución de algunos de los asuntos más importantes a los que se enfrenta la administración”.

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