Mundo | 27-05-26 | 13:33 | Actualizada | 27-05-26 | 13:33 |

Pam Bondi, exfiscal general de , reveló que está sometida a tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

En declaraciones a diversos medios, Bondi dijo que fue diagnosticada tras abandonar el Departamento de Justicia y que hace unas semanas fue sometida a cirugía, de la cual se está recuperando. Aseguró a CNN que “se encuentra bien”.

Axios fue el primero en informar sobre el diagnóstico y en revelar que Bondi, a quien el presidente Donald Trump despidió a principios de abril, había sido designada para formar parte de una comisión asesora presidencial dedicada a la política en materia de , el Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.

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Está previsto que Bondi testifique este viernes ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre las investigaciones del caso .

Justo el manejo de este escándalo fue una de las razones por las que Trump hizo a un lado a Bondi, de quien también se quejó por no llevar ante la Justicia a sus adversarios políticos, como él le exigía.

Todd Blanche asumió de forma interina como nuevo fiscal general de Estados Unidos.

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Trump despide a 4 mujeres de su gabinete

Hasta el momento, cuatro mujeres han abandonado el gobierno de Trump; además de Bondi, la lista incluye a Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional; Lori Chavez-DeRemmer, exsecretaria del Trabajo, y Tulsi Gabbard, exdirectora de Inteligencia. Gabbard renunció apenas el 22 de mayo pasado, señalando que su esposo fue diagnosticado con un raro cáncer óseo y quería concentrarse en él.

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En declaraciones realizadas esta mañana a CBS News, el vicepresidente JD Vance afirmó que Bondi “ha sido un activo de enorme valor para el equipo del presidente, y me alegro mucho por ella y por todos nosotros de que vaya a seguir participando en la resolución de algunos de los asuntos más importantes a los que se enfrenta la administración”.

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mcc

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