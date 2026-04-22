El segundo año del gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por una crisis en su gabinete que, de momento, ha provocado la caída de tres de sus cercanos: la secretaria de Seguridad Nacional, la secretaria del Trabajo y la fiscal general. Las dos primeras: Kristi Noem (DHS) y Lori Chávez-DeRemer, salen en medio de escándalos, mientras que la fiscal Pam Bondi se fue por no cumplir con los deseos de venganza de Trump que se estaban volviendo insostenibles, y por su mal manejo del caso Jeffrey Epstein, el financista pederasta que se quitó la vida en prisión.

Chávez-DeRemer ya estaba acorralada por una investigación de la oficina del inspector general del Departamento del Trabajo, tras denuncias de conducta indebida, no sólo de su parte, sino de su esposo y de su padre.

Ella fue señalada de uso de fondos públicos para cubrir gastos personales durante viajes oficiales, incluyendo estadías en hoteles de alto costo, comidas en restaurantes de lujo. Luego surgieron denuncias sobre una supuesta relación inapropiada con un miembro de su equipo de seguridad.

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Pero ella no era el único problema. De acuerdo con documentos revisados por el Congreso, el esposo de Chávez y su padre habrían enviado mensajes personales a empleadas del departamento, en algunos casos con insinuaciones que cruzaban la línea profesional. Tres mujeres presentaron quejas formales en las que aludieron a un supuesto acoso por parte del esposo de la secretaria.

Antes que Chávez, fue destituida Noem, luego de una serie de escándalos, incluyendo contratos adjudicados sin los procesos habituales y hasta un affair con su entonces asesor Corey Lewandowski, que ella negó públicamente. Ya fuera del DHS, se dio a conocer otro escándalo, relacionado con fetichismo, y que involucra a su esposo.

En el caso de Bondi, Trump expresó su exasperación porque la fiscal general no estaba llevando al banquillo de los acusados a sus enemigos, como él quería, incluyendo el exdirector del FBI, James Comey, sin importar que las denuncias no se sostenían. Pero el caso Epstein y el fracaso de la fiscalía en desviar la atención hacia la aparente relación del mandatario con el financista fue la gota que derramó el vaso.

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“Ser fiscal general con Trump es casi misión imposible”, señaló Tamara Keith, reportera de NPR, en un podcast para el medio. Lo mismo va para el DHS. “Es difícil tener a Trump contento”.

La salida de las tres funcionarias revela algo más profundo. El gabinete de Trump hace aguas. Y aunque el primer gobierno de Trump (2017-2021) se caracterizó por un gabinete constantemente en cambio, esta vez se suponía sería distinto porque Trump se reunió de puros “leales”, sin importar si tenían o no las credenciales para el cargo.

Entre los que aún permanecen, el más reciente escándalo afecta al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, a quien la revista The Atlantic señaló por consumo excesivo de alcohol, episodios de embriaguez en eventos oficiales y ausencias prolongadas de sus funciones sin una explicación clara. Patel insistió este martes en que las acusaciones son falsas y presentó una demanda por 250 millones de dólares en la que exige una retractación formal. The Atlantic defendió su artículo.

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Los despidos o renuncias ocurren, además, en momentos muy complicados para la administración Trump, con una guerra en Irán con la que los estadounidenses no están de acuerdo y que ha llevado a su base a marcar distancia.

Uno de los ejemplos más claros es el periodista ultraconservador Tucker Carlson, quien este martes ofreció disculpas por haber apoyado abiertamente a Trump. “Esto nos atormentará durante mucho tiempo; a mí me atormentará”, afirmó Carlson, quien añadió: “Quiero pedir disculpas por haber engañado a la gente. No fue intencional”.

Tres encuestas publicadas este martes revelan la magnitud del problema de Trump.

Su nivel de aprobación está en 36%, según Reuters-Ipsos; en 35%, según Numbers-Verasight y en 33%, según AP-NORC poll. De acuerdo con CNN, su índice de desaprobación está, en promedio, en 62%.

Con información de El Tiempo/GDA

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