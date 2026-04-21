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Washington. El presidente de Estados Unidos, , leyó un pasaje bíblico este martes en un video pregrabado que fue retransmitido en un evento religioso, en medio de la guerra con Irán y sus ataques contra el papa León XIV.

En el video, donde aparece sentado en la Oficina Oval, el mandatario leyó los pasajes bíblicos de 2 Crónicas 7:11-22 usando la versión Reina Valera.

La intervención de Trump fue parte del foro 'América Lee la Biblia' convocado por decenas de oradores y fieles religiosos, entre ellos algunos miembros del gabinete del republicano que buscan fomentar la lectura del libro del cristianismo.

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El texto leído por Trump relata el momento en que Dios responde al rey Salomón tras la construcción del templo, asegurando que ha escuchado sus oraciones, pero advirtiendo que la prosperidad del pueblo dependerá de su fidelidad.

La lectura bíblica del republicano llega una semana después de generar controversia por sus ataques al papa León XIV, a quien acusó de ser "débil" ante Irán, porque este cuestionó el actuar de su administración en la guerra vigente en Medio Oriente.

Trump ha recibido críticas, incluso de personas cercanas a su partido, por su confrontación con el Papa y también porque publicó una imagen generada con IA donde figura como si fuese Jesús sanando a un herido.

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Este martes, el mandatario extendió el alto el fuego en Irán por tiempo indefinido, bajo una propuesta de Paquistán que pretende esperar a que la república islámica presente una propuesta de acuerdo definitivo.

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