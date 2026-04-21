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Washington. El presidente de Estados Unidos, , advirtió a las empresas que sería una buena decisión no buscar un por los montos cobrados ilegalmente en aranceles anulados en febrero por la Corte Suprema y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.

Trump habló sobre el proceso de de unos 166 mil millones de dólares que el Servicio de Aduanas estadounidense puso en marcha la víspera, y que en su primera etapa tiene previsto atender al 63 % de las compañías elegibles, a las que espera devolver un monto inicial de 127 mil millones de dólares.

Preguntado en CNBC sobre grandes empresas del país norteamericano que hasta el momento no han presentado sus solicitudes, entre ellas los gigantes y (cuyos directivos han estrechado lazos con la Administración republicana), el magnate neoyorquino dijo que "sería una decisión brillante si no lo hicieran".

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"De hecho, si no lo hacen, es porque me conocen muy bien (...) Si no lo hacen, los recordaré", indicó Trump.

En una clara mayoría de 6-3, la decidió en febrero pasado que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes del mandatario.

Entonces, el presidente criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal.

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En su entrevista telefónica con CNBC, Trump lamentó hoy que el Supremo no estipulara explícitamente que no se tenían que devolver los aranceles recaudados. Poco después de la decisión de la alta corte, un juez del Tribunal de Comercio Internacional de EU ordenó al Gobierno el reembolso de los grávamenes anulados.

"Así que no estoy contento con la Corte Suprema, tengo que ser honesto", reiteró el presidente.

El sistema de devolución puesto en marcha la víspera comenzó con tropiezos, según reportes de dueños de empresas, que se encontraron con mensajes de "error" en el portal en línea debido al alto volumen de solicitudes.

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Una vez aceptadas las peticiones de los importadores, el Servicio de Aduanas estadounidense estima un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes "recíprocos" impuestos por el republicano a los de la mayor economía del mundo con el objetivo de "reducir el déficit comercial", además de los aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo.

Más de tres mil empresas, entre ellas y FedEx, ya han demandado a la Administración republicana para asegurar los reembolsos. Varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.

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El actual arancel del 10% se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que deberá expirar el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

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ss/mcc

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