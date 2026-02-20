Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU; es una derrota significativa para el republicano

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump son ilegales, lo que le provocó una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

La decisión 6-3 se centra en los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios aranceles “recíprocos” que impuso a casi todos los demás países.

Se trata del primer tema importante de la amplia agenda de Trump que se presenta directamente ante el máximo tribunal del país, al que contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh discreparon.

El presidente republicano ha sido claro sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos y afirmando que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país.

Sin embargo, la oposición legal abarcó todo el espectro político, incluyendo grupos libertarios y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano.

Las encuestas han revelado que los aranceles no son del agrado del público, en medio de una preocupación generalizada de los votantes sobre su asequibilidad.

Trump aún podría imponer aranceles bajo otras leyes

El fallo de la Corte Suprema llega a pesar de una serie de victorias a corto plazo en la agenda de emergencia de la corte que han permitido a Trump seguir adelante con ejercicios extraordinarios de poder ejecutivo en cuestiones que van desde despidos de alto perfil hasta importantes recortes de fondos federales.

La decisión sobre los aranceles no impide que Trump imponga aranceles bajo otras leyes. Si bien estas limitan más la velocidad y la severidad de las acciones de Trump, altos funcionarios de la administración han afirmado que esperan mantener el marco arancelario vigente bajo otras autoridades.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, la administración Trump argumentó que una ley de 1977 que permite al presidente regular las importaciones durante emergencias también le permite establecer aranceles. Otros presidentes han utilizado la ley decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump fue el primero en invocarla para los impuestos a las importaciones.

Trump y su guerra arancelaria

Trump impuso lo que llamó aranceles "recíprocos" a la mayoría de los países en abril de 2025 para abordar los déficits comerciales que declaró una emergencia nacional. Esto ocurrió después de que impusiera aranceles a Canadá, China y México, aparentemente para abordar una emergencia relacionada con el narcotráfico.

Siguieron una serie de demandas, incluido un caso de una docena de estados con tendencia mayoritariamente demócrata y otros de pequeñas empresas que venden de todo, desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo para mujeres.

Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia ni siquiera menciona los aranceles y que su uso por parte de Trump no supera varias pruebas legales, incluida una que condenó al programa de condonación de préstamos estudiantiles de 500 mil millones de dólares del entonces presidente Joe Biden.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estima en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El Tesoro ha recaudado más de 133 mil millones de dólares en impuestos a las importaciones que el presidente impuso bajo la ley de poderes de emergencia, según datos federales de diciembre.

Muchas empresas, incluida la cadena de supermercados Costco, ya han presentado demandas judiciales para exigir reembolsos.

