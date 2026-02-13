Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea la reducción de algunos sobre productos de acero y aluminio ante la caída de sus índices de aprobación, según publica este viernes el periódico Financial Times citando fuentes familiarizadas.

Trump impuso en verano del año pasado aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio, y amplió esos impuestos a una gama de productos fabricados con esos materiales, incluidos lavadoras y hornos.

Según el Financial Times, funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos preparan un alivio de la lista de productos afectados al considerar que los aranceles están perjudicando a los consumidores al elevar los precios.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como medida de presión sobre otros países, pero en varias ocasiones ha dado marcha atrás, a medida que se agrava una crisis de asequibilidad en el país que le puede pasar factura en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como medida de presión sobre otros países. Foto: Archivo / AFP
Según una encuesta del Centro Pew Research, más del 70% de los estadounidenses considera que la situación económica es regular o mala, y aproximadamente 52% cree que las políticas económicas de Trump la hicieron empeorar.

No obstante, los datos de inflación conocidos este viernes muestran que el índice de precios de consumo se moderó en enero hasta el 2.4% interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones.

En términos mensuales, la inflación subió un 0.2% en el primer mes del 2026, después del incremento de 0.3% en diciembre.

En una entrevista con la cadena CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que ha abordado con el representante comercial, Jamieson Greer, una posible reducción de los aranceles al aluminio y el acero, pero subrayó que no hay una decisión tomada.

"Si se hace algo, creo que sería algún tipo de aclaración sobre algunos productos, pero esa será decisión del presidente", dijo Bessent.

