El canciller alemán Friedrich Merz llamó a reparar la relación entre Estados Unidos y Europa, en un mensaje en inglés dirigido a Washington durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Merz habló en la jornada inaugural de esta conferencia que reúne a 60 líderes mundiales para abordar temas de seguridad, antes de la intervención del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio el sábado.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", dijo Merz cambiando su discurso al inglés para dirigirse directamente a Washington.

"Queridos amigos, ser parte de la OTAN no es sólo la ventaja competitiva de Europa. También es la ventaja competitiva de Estados Unidos. Así que reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte".

En otro aspecto de su mensaje, Merz indicó que ha "abierto conversaciones confidenciales con el presidente francés (Emmanuel Macron) sobre el asunto de la disuasión nuclear europea".

La posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países europeos se ha reforzado en los últimos meses, ante el temor de que en el futuro el continente no pueda contar más con el paraguas de protección de Estados Unidos.

Emmanuel Macron, cuyo país posee la bomba atómica, al igual que el Reino Unido, pronunciará un discurso en las próximas semanas sobre la doctrina de la disuasión nuclear francesa.

El canciller también quiso referirse a lo que calificó de "incómoda verdad" para referirse a una "brecha" entre Estados Unidos y Europa, impulsada por las guerras culturales del movimiento MAGA del presidente estadounidense Donald Trump.

MAGA es el acrónimo en inglés del lema trumpista "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez".

"Permítanme comenzar con la incómoda verdad: se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y Estados Unidos", afirmó Merz.

"El vicepresidente (de EU) JD Vance dijo esto hace un año aquí en Múnich. Tenía razón en su descripción", agregó en referencia a un discurso de 2025 en el que Vance acusó a Europa de reprimir la libertad de expresión y otros derechos democráticos.