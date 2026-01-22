Davos, Suiza.— El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer sorpresivamente en Davos que logró el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la suspensión de sus amenazas de imponer nuevos aranceles a varios países europeos opuestos a su plan de adquirir este territorio autónomo de Dinamarca.

Trump insistió en que esta isla rica en minerales es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región.

Trump afirmó repentinamente desde el Foro Económico Mundial que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia. “Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió en su red Truth Social.

Afirmó después a los periodistas que este acuerdo es “fantástico para Estados Unidos” y le da “todo” lo que quería, especialmente en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional, y que estará en vigor “para siempre”.

Rutte tuvo una “conversación muy productiva” con Trump sobre la seguridad en la región del Ártico, afirmó su portavoz. Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos continuarán para garantizar que Rusia y China no consigan nunca afianzarse económica o militarmente en esta isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca, agregó la vocera Allison Hart en un comunicado.

Más temprano, en su esperado discurso, Trump insistió en que quiere “obtener Groenlandia, incluyendo el derecho, título y propiedad”, pero aseguró que no emplearía la fuerza para lograrlo. Exigió “negociaciones inmediatas” para comprar este territorio autónomo de Dinamarca. “Lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado”, dijo Trump, declarando sobre la OTAN: “Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas, muchas décadas”.

Tras el anuncio de Trump de cancelar los aranceles, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmó que el presidente estadounidense envió señales positivas, primero al declarar que no utilizará la fuerza y luego al retirar la amenaza de los gravámenes. “Trump dijo que va a hacer una pausa en la guerra comercial y que no atacará Groenlandia, lo cual son mensajes positivos”, declaró Lars Lokke Rasmussen a la cadena pública danesa DR. La ambición de Trump sobre Groenlandia supuso una ruda pugna con Europa, un aliado tradicional de Estados Unidos y antes del anuncio, varios dirigentes europeos reunidos en Suiza habían cerrado filas contra la agresiva postura del republicano.

Macron había instado a la UE a “usar” sus herramientas comerciales anticoerción para responder y los dirigentes del bloque se reunirán el jueves en Bruselas, en una cumbre de emergencia que fue convocada para responder a la crisis, una de las más graves para los vínculos transatlánticos en años. En ese territorio autónomo danés, el gobierno difundió consignas para la población en caso de crisis, que incluyen almacenar alimentos para cinco días, tres litros de agua por persona, además de radios a pilas, armas de caza, municiones y equipos de pesca.

Mandatario de EU se reunirá con Zelensky

Trump también afirmó primero que se reuniría ayer con su par ucraniano, Volodimir Zelensky. “El presidente está en Kiev”, respondió uno de sus asesores, Dmitro Litvin, a los periodistas tras la intervención del mandatario de EU. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron después que el encuentro será hoy. El dirigente ucraniano había dejado en el aire su participación en esta reunión de la élite política y económica mundial por los ataques rusos contra la red energética de Kiev, que dejaron miles de edificios sin calefacción en unas temperaturas gélidas.