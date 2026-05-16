Chihuahua.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel afirmó frente a las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, que no son cómplices de nadie, por lo cual será juzgado, quien tenga que ser juzgado, entre ellos la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“No somos cómplices de nadie, estamos del lado de la justicia y de la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua”, dijo Montiel al concluir la marcha.

Afirmó que la acción del sábado se trató de una manifestación pacífica, para defender la soberanía nacional, la justicia y la paz.

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“Vamos a seguir combatiendo la corrupción y los privilegios que tanto daño le han hecho a nuestro país”, agregó

En el caso de la CIA y el narcolaboratorio encontrado en el municipio de Morelos, aseguró, que no se permitirá que se traicione la historia del estado.

Pide juicio político contra la gobernadora

“La gobernadora María Eugenia Campos decidió dejar de ser gobernadora y cederle el poder a agentes extranjeros. La gobernadora se negó a brindar seguridad y paz a nuestro estado y por fuera de la ley llamó a agentes extranjeros a intervenir en nuestra patria. Esta ofensa de los panistas es para toda nuestra patria. Por eso decimos: cooperación sí, coordinación sí, injerencia jamás”.

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Por ello, aseguró de nueva cuenta que se solicitará el juicio político, tal y como la constitución lo indica.

“Vamos a promover el juicio político porque la constitución así nos lo indica. Aquí y en cualquier parte del mundo, traicionar la soberanía nacional tiene como nombre: traición a la patria. Eso es lo que hizo María Eugenia, es una traidora a la patria”, agregó Ariadna Montiel.

Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que debe investigar estos hechos, ya que que Acción Nacional se ha dedicado a traicionar a la patria.

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“No somos cómplices de nadie”, dice Ariadna Montiel frente a miles de personas en Palacio de Gobierno en Chihuahua. Foto: Paola Gamboa l EL UNIVERSAL.

“Iniciaremos el proceso de juicio político, no por revancha, no por rencor, no por asunto electoral. Sino por pura absoluta justicia y respeto a la ley y estado de Derecho”.

Desde la Plaza del Ángel acusó a Campos Galván ante el tribunal popular de traición a la patria y soberanía, usurpación y ataque a la República, infracción a la ley de seguridad nacional, de violar el principio de supremacía constitucional, y por último de omisión grave y usar a la Fiscalía del Estado, para destruir las pruebas del supuesto operativo en el narcolaboratorio.

Dijo que esta movilización es el poner los pasos para alzar la voz y propuso a los asistentes, tanto militantes como simpatizantes a recorrer todo el estado para recabar firmas contra María Eugenia Campos Galván.

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“Nuestra lucha siempre va a acompañada del pueblo, no vamos a meter un escrito a la Cámara de Diputados, lo vamos a juntar con el pueblo. Todos a juntar firmas contra la gobernadora”.

Al concluir Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional convocada por MORENA en la glorieta a Pancho Villa, miles de personas se reunieron frente a Palacio de Gobierno, donde se instaló un templete y esuecieron al frente Andy López Beltrán, Ariadna Montiel, Cruz Pérez Cuéllar, Brighite Granados, Andrea Chavez, Juan Carlos Loera de la Rosa, Cuauhtémoc Estrada, Alejandro Pérez Cuéllar entre otros.

🗣️ "Si la gobernadora de Chihuahua no puede dar cuentas, las dará ante la ley", comenta Ariadna Montiel durante marcha por la soberanía en Chihuahua, convocada por Morena



📹 Paola Gamboa pic.twitter.com/jzrrxgxu88 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 17, 2026

Comunidades rarámuris también alzan la voz por abandono

En los mensajes participaron también varios integrantes de Morena a nivel estatal, entre ellos, Patricia Castillo, representante de la comunidad rarámuri, quien afirmó que acudían a esta manifestación levantar la voz por las comunidades indígenas.

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“Que están heridas en lo más profundo de su alma y venimos a decir que Chihuahua, que la estrategia de Chihuahua, la seguridad del gobierno de Chihuahua, ha fracasado porque se olvidó de la gente el gobierno estatal, miran a la sierra a través de un monitor frío, desde una cámara en una oficina de la ciudad”, afirmó.

Brighite Granados, dirigente estatal de Morena en Chihuahua, aseguró que aún y con las trabas que les puso Gobierno del Estado, lograron realizar la marcha.

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