Culiacán, Sin. - La Secretaría de la Defensa Nacional fue la que envió al general en retiro, Gerardo Mérida Sánchez para que ocupara la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, no fue decisión del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, aclaró Yeraldine Bonilla Valverde.

Durante una gira de trabajo por su tierra natal, San Ignacio, la gobernadora interina señaló que no afecta en nada, ni daña a la entidad, que dos exfuncionarios estatales se encuentren detenidos en los Estados Unidos.

Señaló que ella desconoce la situación de los exsecretarios de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, ya que son temas que ve, de acuerdo a sus facultades, la federación.

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Señaló que ella desconoce la situación de los exsecretarios. | Foto: Especial.

En una breve entrevista en su tierra natal, San Dimas, municipio de San Ignacio, Yeraldine Bonilla se refirió a la situación de violencia e inseguridad que se presenta en la zona sur del estado, sobre todo en los municipios de Escuinapa y El Rosario.

Subrayó que, pese a los recientes acontecimientos, los reportes que conoce son que en Escuinapa los hechos de violencia van en descenso y en El Rosario se instaló un campamento militar para dar respuesta a los problemas que se presenten.

Tanto el general en retiro, Mérida Sánchez, como Díaz Vega, exfuncionarios del gabinete de Rocha Moya, se entregaron, por separado, a las autoridades de los Estados Unidos, las cuales habían solicitado, junto con Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y siete funcionarios y exfuncionarios más, su detención urgente y extradición.

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