La dirigencia estatal del PAN denunció ante la Fiscalía General Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional al excomandante de la XXV Zona Militar con sede en Puebla, Gerardo Mérida Sánchez, quien forma parte del grupo de mexicanos –entre ellos el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya- a los que Estados Unidos vinculó con el narcotráfico.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, presentó las denuncias para exigir una investigación del desempeño del jefe militar durante su encargo en el estado de Puebla, donde tenía como encomienda el combate al crimen organizado.

Tras los señalamientos contra el militar por estar presuntamente vinculado al Cartel de Sinaloa, el líder partidista demandó ante la Fiscalía General del Estado investigar posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio estatal del militar.

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El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, presentó las denuncias para exigir una investigación a Gerardo Mérida Sánchez. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.

Así como el posible uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas y de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y seguridad nacional; y eventuales afectaciones a la integridad institucional de las corporaciones de seguridad.

“Se inicie una carpeta de investigación respecto de los hechos señalados y se practiquen de manera exhaustiva todos los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la recopilación, preservación y análisis relacionada con el ejercicio de sus funciones”, pidió.

En tanto, a la Secretaría de la Defensa Nacional pidió abrirle investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control; y se analice su desempeño del periodo en que ejerció como comandante de la XXV Zona Militar.

“Se inicie una carpeta de investigación respecto de los hechos señalados y se practiquen de manera exhaustiva todos los actos de investigación necesarios", menciona la denuncia. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.

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El Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios estatales, entre los cuales destaco el excomandante de la Zona Militar.

Mérida Sánchez se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y forma parte de la acusación formulada por el Departamento de Justicia estadounidense, en la que los señala de colaborar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

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