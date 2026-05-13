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La dirigencia estatal del denunció ante la Fiscalía General Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional al excomandante de la XXV Zona Militar con sede en Puebla, Gerardo Mérida Sánchez, quien forma parte del grupo de mexicanos –entre ellos el ahora - a los que Estados Unidos vinculó con el narcotráfico.

El presidente del , presentó las denuncias para exigir una investigación del desempeño del jefe militar durante su encargo en el estado de Puebla, donde tenía como encomienda el .

Tras los señalamientos contra el militar por estar presuntamente vinculado al Cartel de Sinaloa, el líder partidista demandó ante la Fiscalía General del Estado investigar posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio estatal del militar.

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El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, presentó las denuncias para exigir una investigación a Gerardo Mérida Sánchez. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, presentó las denuncias para exigir una investigación a Gerardo Mérida Sánchez. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.

Así como el posible uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas y de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y seguridad nacional; y eventuales afectaciones a la integridad institucional de las corporaciones de seguridad.

“Se inicie una carpeta de investigación respecto de los hechos señalados y se practiquen de manera exhaustiva todos los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la recopilación, preservación y análisis relacionada con el ejercicio de sus funciones”, pidió.

En tanto, a la Secretaría de la Defensa Nacional pidió abrirle investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control; y se analice su desempeño del periodo en que ejerció como comandante de la XXV Zona Militar.

“Se inicie una carpeta de investigación respecto de los hechos señalados y se practiquen de manera exhaustiva todos los actos de investigación necesarios", menciona la denuncia. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.
“Se inicie una carpeta de investigación respecto de los hechos señalados y se practiquen de manera exhaustiva todos los actos de investigación necesarios", menciona la denuncia. | Foto: Captura de pantalla de la denuncia.

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El Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios estatales, entre los cuales destaco el excomandante de la Zona Militar.

Mérida Sánchez se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y forma parte de la acusación formulada por el Departamento de Justicia estadounidense, en la que los señala de colaborar con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

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JACL/cr

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