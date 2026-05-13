El 29 de abril se materializaron los amagos de la administración de Donald Trump en contra de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. Ese día, el Departamento de Justicia anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Señalado de pactar con el Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021 que le dieron el triunfo estatal, Rocha Moya rechazó esa tarde las imputaciones formuladas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y advirtió que era un ataque no solo a su persona, sino al movimiento de la autoproclamada Cuarta Transformación.

Entre los funcionarios y exservidores acusados por EU se encuentran el senador morenista Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el subprocurador de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, así como distintas autoridades de seguridad.

EL UNIVERSAL presenta un recuento de las últimas apariciones públicas del gobernador Rubén Rocha, quien inicialmente descartó pedir licencia, así como el legislador Inzunza, quien se ha ausentado de las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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El gobernador Rubén Rocha encabezó el 30 de abril de 2026 en Navolato el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar, un día después de ser acusado en EU. Foto: Especial

Los pasos de Rocha tras la acusación en EU

Un día después de ser acusado formalmente con fines de extradición, Rubén Rocha descartó solicitar licencia temporal para separarse del cargo y afirmó sentirse sin temor alguno.

Ese 30 de abril encabezó en Navolato el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar que, según dijo, beneficiaría a casi 60 mil productores del campo de los veinte municipios de Sinaloa.

Sin embargo, el 1 de moya solicitó licencia temporal de su cargo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, inició una investigación para evaluar si había pruebas fehacientes en lo que Estados Unidos acusaba.

“Tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras”, aseveró en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El gobernador Rubén Rocha encabezó el 30 de abril de 2026 en Navolato el inicio del programa de Fertilizantes para el Bienestar, un día después de ser acusado en EU. Foto: Especial

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El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa realizó una sesión extraordinaria, en donde se aprobó la solicitud de licencia de Rocha Moya y se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, no se ha visto a Rocha Moya públicamente ni se conoce con exactitud cuál es su paradero. Su última publicación en redes sociales tiene fecha del 1 de mayo, en donde anunció un convenio con la CFE para la formalización del subsidio a la tarifa eléctrica en la entidad.

El pasado 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia contaba con un equipo de seguridad personal, el cual se le proporcionó por recomendación.

Apenas este lunes 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante la “Mañanera del Pueblo” que Rocha Moya sigue en Sinaloa, y advirtió que en redes sociales y medios de comunicación hay propaganda y “mucha mentira” sobre este caso.

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Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa. El legislador fue señalado en EU por presuntamente pactar con “Los Chapitos”. Foto: Especial

Inzunza, el ausente de la Comisión Permanente

El senador Enrique Inzunza, quien también rechazó las imputaciones por ser supuestamente “falsas y dolorosas”, se ha mantenido ajeno a la actividad legislativa.

Autoproclamado defensor de la soberanía nacional, desapareció de su escaño desde que Estados Unidos lo señaló de haber pactado con “Los Chapitos” a cambio de favores políticos y permanencia en el poder. No obstante, permaneció brevemente activo en su cuenta de X, donde hizo llamados a defender la patria.

El 2 de mayo, garantizó que refutaría todas las “falsedades” desde el ejercicio de su cargo en el Senado de la República y aseguró que, de ser solicitado, acudiría a cualquier citatorio de autoridades competentes.

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Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Esa tarde publicó un video en sus redes sociales donde, según él, se encontraba en Badiraguato, Sinaloa; en ese mensaje, prometió que acudiría a las sesiones de la Comisión Permanente del 6 de mayo.

Sin embargo, Inzunza no se mantuvo firme en su propia palabra. Cuando llegó el 6 de mayo, reportó su decisión de no acudir al Congreso de la Unión, bajo el supuesto argumento de no entregarle a la derecha conservadora la oportunidad de convertir el recinto parlamentario en un “espectáculo indigno”.

Desde entonces, Inzunza no ha publicado nada más en sus redes sociales ni se ha aparecido en su escaño.

Enrique Inzunza, senador acusado en EU de narcotráfico, reapareció este 10 de mayo en sus redes sociales. Foto: Captura

Solo el Día de las Madres publicó una fotografía con su mamá, en donde colocó como ubicación Batequitas, Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Pero más allá de sus propios posteos, se desconoce el paradero del senador, que ha rechazado pedir licencia para facilitar el avance de las indagatorias.

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