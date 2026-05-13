Al criticar a medios de comunicación que promueven propaganda política del bloque opositor, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno busca reconocer a medios alternativos y así evitar información sesgada y desmentir noticias falsas sin caer en la censura.

“La Secretaría de Gobernación está haciendo un trabajo para que los medios alternativos, con ciertas características, obviamente profesionalismo, sean reconocidos por la propia Secretaría de Gobernación, que fue una de las resoluciones que se obtuvo de este congreso que tuvieron, de que era importante que los medios alternativos sean reconocidos”, señaló.

Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la mandataria indicó que el derecho a la información está en la Constitución Política y en la más reciente Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, lamentó que en redes sociales hay noticias falsas publicadas por bots o usuarios simulados.

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“Los bots no salen de la nada, alguien tiene que poner dinero para la promoción de una noticia falsa, de una propaganda para dañar la imagen de alguien o para propagar una imagen falsa. Por ejemplo, el día de la detención de El Mencho circularon una cantidad de imágenes falsas tremendas”, explicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo también cuestionó el movimiento de la Generación Z, la cual tuvo una “promoción fundamentalmente artificial” y fue acompañada por bots vinculados a organizaciones asociadas a la derecha internacional.

“Es muy importante desde este espacio y desde otros espacios, estar informando de las noticias falsas. La otra sería censurar, pero nosotros no creemos en la censura. Creemos en la conciencia de la gente y creemos en la información. Creemos en el debate, creemos en las y en los mexicanos, creemos en el pueblo de México, que cada día está más consciente”, aseguró.

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Sheinbaum Pardo indicó que a pesar de la propaganda en contra de su gobierno y Morena, está bien posicionada porque “la gente no es tonta y empieza a distinguir las noticias falsas y las que no”. Destacó la labor de Infodemia y el Detector de Mentiras presentado en la mañanera de cada miércoles para identificar noticias falsas en medios y redes sociales.

Explicó que en el Encuentro por la Democracia realizado en Barcelona se discutieron los algoritmos que se detectan en redes sociales y recordó que en Brasil se prohibió la práctica “scroll” para limitar el contenido y las noticias falsas.

“Yo no digo que se haga necesariamente en México, pero sí es algo que hay que discutir. La cantidad de noticias falsas que hay y la otra son medios que se dedican a la propaganda política. Hay medios en México que se dedican a la propaganda en contra del gobierno o a favor de la derecha mexicana. Hay televisoras que se dedican a eso de tiempo completo a la propaganda, no a la información, a la propaganda”, dijo.

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