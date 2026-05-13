La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no coincide con algunas afirmaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, el informe “Desaparición de Personas en México” reconoce las acciones del gobierno federal en materia de personas desaparecidas.

“Puede ser que en algunas cosas no coincidimos, pero creo que lo que hay que recuperar es que reconoce que hay el avance del gobierno de México y que estamos atendiendo. Eso permite, mucho más coordinación y colaboración con la comisión y con otras instituciones”, subrayó la mandataria.

Durante la conferencia de este miércoles 13 de mayo, la Jefa del Ejecutivo destacó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez presenta avances en la materia, previamente revisados por colectivos de búsqueda de personas y familias de personas desaparecidas.

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“Hoy hay una reunión de colectivos, Rosa Icela no va a poder estar porque está en Guerrero, pero sé que incluso va a ir la fiscal en el estado de Tlaxcala. Y ahí van a tener una reunión. Una vez que venga esta reunión, ella podrá informar públicamente otras acciones que se están tomando para poder localizar a las personas desaparecidas, tanto en vida como si lamentablemente fallecieron”, aseguró.

Sheinbaum solicita revisar caso de Miguel Orlando, desaparecido hace 33 años

Sobre el caso de la madre buscadora María Guadalupe Guzmán, quien busca a su hijo Miguel Orlando Múñoz desaparecido hace 33 años en Ciudad Juárez, Sheinbaum Pardo solicitó al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, revisar la solicitud.

El lunes pasado, la CIDH informó que hasta el corte de junio de 2025 había en el país 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar, lo que revela la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive México en esa materia.

La Comisión Interamericana reconoció que la gran mayoría de las desapariciones son originadas por el crimen organizado, pero también se han documentado casos de connivencia entre criminales y autoridades encargadas de tareas de seguridad y de procuración de justicia.

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