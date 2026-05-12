En México a pesar de que oficialmente están reportados 135 mil personas desaparecidas, el gobierno mexicano no ha emitido el reglamento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo cual provoca falta de coordinación entre autoridades y carencia de recursos.

Ante ello, la bancada del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Se destacó que dicho reglamento, que tiene casi un año de retraso en su publicación, es un instrumento indispensable para dotar de plena eficacia operativa al Sistema Nacional de Búsqueda y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición y sus familias.

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Además, se exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a que, en el marco del proceso de elaboración del Reglamento, garantice la participación efectiva del Consejo Nacional Ciudadano.

Asimismo, de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como de madres buscadoras, de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia y de expertos en derechos humanos, de conformidad con los estándares internacionales en la materia.

Se argumenta que la ausencia de un reglamento que precise las atribuciones, procedimientos y mecanismos de coordinación, así como la citada comisión también ha destacado que la falta de recursos, la debilidad institucional y la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz constituyen los principales obstáculos para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de búsqueda.

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