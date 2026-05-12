La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, y la diputada Anallely Muñoz Moreno propusieron reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para establecer que la búsqueda de una persona se realizará de manera inmediata desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho.

“Todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada se harán de manera inmediata, sin dilación y desde el primer momento en que se tenga conocimiento del hecho”, propone el proyecto.

También plantea que la autoridad que reciba el reporte o denuncia de desaparición “deberá activar de forma inmediata y oficiosa las acciones urgentes de búsqueda, sin requerir formalidad adicional alguna”.

“Una de las quejas más reiteradas por parte de las familias que buscan a sus desaparecidos es la desatención que reciben de parte de las autoridades encargadas de la búsqueda de su familiar ausente; especialmente se quejan del trato lento o incluso negligente de parte del Ministerio Público encargado de su carpeta de investigación”, señala la iniciativa, además de precisar que ningún protocolo establecerá plazos de espera para iniciar la investigación ni condiciones previas o requisitos adicionales para el inicio de la búsqueda de personas.

“La propuesta no resulta reiterativa de lo ya previsto en la ley, sino que tiene como finalidad precisar y robustecer su contenido para cerrar los vacíos de interpretación y aplicación que, en la práctica, han sido utilizados para justificar retrasos en la actuación de las autoridades. En este sentido, se busca eliminar cualquier margen de discrecionalidad”, explica la iniciativa de ley.

El proyecto propone que las autoridades capaciten a los servidores públicos responsables de la recepción de denuncias, reportes o noticias, así como de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas o no localizadas para garantizar el cumplimiento de la búsqueda inmediata.

También, realizar programas de difusión y sensibilización dirigidos a la población, con el objetivo de informar que no existe plazo alguno de espera para reportar la desaparición de una persona.

“El problema no es sólo la norma, sino su incumplimiento. Hoy, muchas familias enfrentan indiferencia, retrasos y hasta negativas por parte de las autoridades. Esta iniciativa pone fin a esa discrecionalidad”, sostuvo Ortega Pacheco.

De acuerdo con el Informe nacional de personas desaparecidas 2025, los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos de 7.3% en 2023, 6.3% en 2024 y un alarmante 12% en 2025.

“En México durante un análisis realizado en 2025 se estableció que desaparece una persona aproximadamente cada hora y media, lo que lleva a 40 personas desaparecidas por día en nuestro país”, expone la iniciativa.

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