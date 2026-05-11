SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades federativas acordaron mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el próximo 15 de julio, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 2026, el funcionario explicó que el organismo realizó un análisis del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo y, con base en los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), se decidió preservar los 185 días efectivos de clase establecidos en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025.

Delgado Carrillo señaló que la decisión se tomó en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que el acuerdo busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, además de brindar certeza a millones de familias cuya organización cotidiana depende del calendario escolar.

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El titular de la SEP indicó que el Gobierno de México mantendrá flexibilidad para atender situaciones extraordinarias en algunas entidades, como altas temperaturas o requerimientos logísticos relacionados con el Mundial de Futbol, siempre en coordinación con las autoridades educativas estatales y conforme a la Ley General de Educación.

Añadió que cualquier ajuste local deberá garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y preservar el bienestar y aprendizaje de las y los estudiantes.

Entre los acuerdos alcanzados por unanimidad en el CONAEDU también se estableció que el cierre del ciclo escolar representa un momento pedagógico de evaluación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias educativas.

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Asimismo, las autoridades educativas refrendaron mantener al CONAEDU como un espacio de diálogo plural y democrático para la toma de decisiones dentro del Sistema Educativo Nacional.

SEP discute sobre ajuste a calendario

Este lunes, el secretario de Educación Publica, Mario Delgado tuvo una reunión sobre el recorte del ciclo escolar al 5 de junio por olas de calor y la celebración del Mundial de Futbol 2026.

El titular de Educación, Mario Delgado Carrillo, defendió la medida al señalar que después de mediados de junio las escuelas entran en un periodo con poca actividad pedagógica y mayor carga administrativa.

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