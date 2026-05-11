Más Información

Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP

Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP

CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos

CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos

Gobierno de Rocha Moya oculta todas las auditorías de su gestión

Gobierno de Rocha Moya oculta todas las auditorías de su gestión

Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; aseguran domicilios vinculados con "El señor de los buques"

Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; aseguran domicilios vinculados con "El señor de los buques"

La triple búsqueda de Francisca

La triple búsqueda de Francisca

Liga MX: Así se jugarán las semifinales del torneo Clausura 2026

Liga MX: Así se jugarán las semifinales del torneo Clausura 2026

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

Madres buscadoras marchan para exigir cese a las desapariciones en México; "no es tiempo de celebrar", lamentan

El contraalmirante mexicano, detenido en Argentina y acusado en México de ser pieza clave en una red de huachicol fiscal, quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal argentino (SPF), que publicó un video del traslado, y quedó clasificado como detenido “de Alto Riesgo”.

El video, publicado el viernes en las redes sociales del SPF, muestra cómo elementos del SPF llegan por para trasladarlo a un centro de su jurisdicción; también se ve al mexicano ponerse un uniforme de detenido, color beige, antes de que un elemento del SPF le diga que “a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional

No se reveló el centro al que Farías fue trasladado.

Lee también

La detención, explicó el SPF en un comunicado, “se produjo en el marco de la cooperación internacional con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del doctor Julián Daniel Ercolini, en proceso de extradición”.

Además, detalla que “el detenido fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del SPF, con clasificación de seguridad ALTA”.

En el operativo de su traslado participaron la División Alcaidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA y la Dirección Principal de Operaciones Penitenciarias, la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI) y la División Blindados Panteras Negras, “garantizando el máximo nivel de seguridad durante todo el procedimiento”.

Farías Laguna, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en el barrio de Palermo. Las autoridades denunciaron que portaba una identidad falsa, con el nombre de Luis Lemus Ramos, y que vivía en un departamento de alquiler temporal, tras haber ingresado a Argentina el 1 de abril.

Lee también

Sobre el contralmirante pesaba una notificación roja de Interpol requerida por el Estado mexicano, en el marco de una causa por delincuencia organizada vinculada a huachicol fiscal.

De acuerdo con las investigaciones, desde 2023 Farías Laguna integró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de las Fuerzas Armadas, cumpliendo funciones de dirección y coordinación.

En caso de ser hallado culpable por estos delitos, el acusado enfrenta pena máxima de hasta 40 años de prisión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla. Foto: Especial / BBVA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta. Foto: Hugo Salvador El Universal

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

Día de las Madres. Foto: iStock/ Choreograph

Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de mayo

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla