El contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y acusado en México de ser pieza clave en una red de huachicol fiscal, quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal argentino (SPF), que publicó un video del traslado, y quedó clasificado como detenido “de Alto Riesgo”.

El video, publicado el viernes en las redes sociales del SPF, muestra cómo elementos del SPF llegan por Farías Laguna para trasladarlo a un centro de su jurisdicción; también se ve al mexicano ponerse un uniforme de detenido, color beige, antes de que un elemento del SPF le diga que “a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”

No se reveló el centro al que Farías fue trasladado.

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La detención, explicó el SPF en un comunicado, “se produjo en el marco de la cooperación internacional con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del doctor Julián Daniel Ercolini, en proceso de extradición”.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M — SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

Además, detalla que “el detenido fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del SPF, con clasificación de seguridad ALTA”.

En el operativo de su traslado participaron la División Alcaidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA y la Dirección Principal de Operaciones Penitenciarias, la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI) y la División Blindados Panteras Negras, “garantizando el máximo nivel de seguridad durante todo el procedimiento”.

Farías Laguna, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en el barrio de Palermo. Las autoridades denunciaron que portaba una identidad falsa, con el nombre de Luis Lemus Ramos, y que vivía en un departamento de alquiler temporal, tras haber ingresado a Argentina el 1 de abril.

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Sobre el contralmirante pesaba una notificación roja de Interpol requerida por el Estado mexicano, en el marco de una causa por delincuencia organizada vinculada a huachicol fiscal.

De acuerdo con las investigaciones, desde 2023 Farías Laguna integró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de las Fuerzas Armadas, cumpliendo funciones de dirección y coordinación.

En caso de ser hallado culpable por estos delitos, el acusado enfrenta pena máxima de hasta 40 años de prisión.

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