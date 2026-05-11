La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la liberación de personal de la Secretaría de Marina (Semar) ordenada por un juez federal, decisión que, señala, contraviene el cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020, emitida por este organismo por graves violaciones a derechos humanos ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La recomendación documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privaciones de la vida atribuidas a elementos de la Semar, con un universo de 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas. Tras la investigación de la CNDH, se acreditaron violaciones a derechos como la libertad personal, integridad, trato digno, derecho a la vida, verdad y acceso a la justicia.

De acuerdo con el comunicado, la recomendación fue aceptada por las autoridades y en 2021 la Semar puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a 30 marinos vinculados con los hechos, integrándose diversas carpetas de investigación abiertas desde 2018.

Lee también Sheinbaum asegura que "estuvo fallida" la gira de Díaz Ayuso; "los panistas la trajeron para reconocer a Hernán Cortés", acusa

La CNDH señala que ha dado seguimiento a los procedimientos penales y realizado aportaciones a las investigaciones, aunque refiere que persisten pendientes en el avance de las causas y en la reparación integral del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), situación que ha sido reclamada por familiares de las víctimas.

En ese contexto, el organismo tomó conocimiento de que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, con residencia en Ensenada, absolvió a nueve marinos procesados por desaparición forzada, y que, según información pública referida en el comunicado, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 permanece en prisión por este caso.

La CNDH advirtió que este fallo implica la acumulación de decisiones absolutorias en procesos relacionados con la misma investigación, todos vinculados a integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Semar señalados en la recomendación.

Lee también Trump sabe que "estamos haciendo muchísimo" contra el narco, afirma Sheinbaum; rechaza que en México se produzca fentanilo

Por ello, el organismo expresó su preocupación y alerta ante la determinación judicial, y manifestó su respaldo a las víctimas. Asimismo, hizo un exhorto para que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue la actuación del juzgador y, en su caso, aplique las medidas correspondientes.

La CNDH reiteró que continuará dando seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 36VG/2020 y acompañando a las víctimas en el proceso de reparación integral del daño.

em/apr