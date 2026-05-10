El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso reformar el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para incorporar a madres buscadoras dentro del Consejo Consultivo del organismo.

La iniciativa plantea que se reserven dos espacios en dicho Consejo Consultivo para representantes de colectivos u organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas, con el fin de que participen en la elaboración de recomendaciones, opiniones y lineamientos relacionados con derechos humanos y atención a víctimas.

“La crisis de desapariciones en México continúa en aumento. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 1952 y diciembre de 2025 se acumularon 387 mil 319 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas”, expone la propuesta priista.

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También destaca que el grupo de edad más afectado corresponde a personas de entre 25 y 29 años, con 17 mil 690 casos de desaparición. Además, revela que la desaparición de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años creció 72 por ciento entre 2023 y 2025.

Las y los senadores de la bancada tricolor subrayaron que las madres buscadoras enfrentan violencia, indiferencia institucional y abandono gubernamental, pese a que su labor ha permitido la localización de fosas clandestinas y el hallazgo de personas desaparecidas.

El Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que la integración de madres buscadoras en el Consejo Consultivo permitiría fortalecer la representación de víctimas y aportar una visión directa sobre las deficiencias institucionales en materia de búsqueda y atención a desapariciones.

“Es indispensable que las voces de quienes buscan a sus familiares formen parte de las decisiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, recalca la propuesta.

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