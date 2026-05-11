Luego de que Donald Trump insistió que en México gobiernan los cárteles y que advirtió que pronto actuará, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el mandatario estadounidense sabe que “estamos haciendo muchísimo” contra el narco.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que en territorio mexicano se produzca fentanilo pues lo más que se ha encontrado es producción de pastillas de esta droga sintética.

Refirió que ante el panorama con Estados Unidos, no tendría que haber problema con la negociación del T-MEC. Destacó que hay pláticas entre las autoridades de ambos países y continúan porque “no se ha cancelado nada”.

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“Estamos haciendo muchísimo, muchísimo y él lo sabe, y lo saben las autoridades de Estados Unidos. Hay disminución de los homicidios dolosos en México; hay cerca de 2 mil 400 laboratorios que se han destruido, de producción principalmente de metanfetamina.

“El otro día, por cierto, leí que había alguien que decía que al decir que estábamos destruyendo laboratorios, estábamos reconociendo que en México se producía fentanilo. ¡No, lo más que se ha encontrado aquí es la producción de pastillas; o sea, el empastillado que se encontró en noviembre, si mal no recuerdo en Sinaloa, pero no la producción como tal de fentanilo hasta ahora”, dijo la Mandataria federal.

Indicó que los narcolaboratorios que se han destruido son principalmente de metanfetamina.

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Reiteró que hay trabajo conjunto con Estados Unidos, cada quien en su territorio, con información e inteligencia

Aseguró que de la administración de Trump hay un reconocimiento de las causas “que nos parece muy importante”: “Entonces hay resultados y vamos a seguir trabajando, porque evidentemente lo que nos interesa es que las y los mexicanos vivan tranquilos, sin violencia, en un proceso de construcción de la paz (...)”.

“Entonces, se está trabajando conjuntamente. ¿Qué queremos nosotros? Que se respete el entendimiento que tenemos, que se respeten nuestras leyes y nuestra Constitución y que si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, pues tienen que seguir las reglas que están en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

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“Eso es lo más básico, que se respete nuestra soberanía, que se respete la territorialidad y que haya confianza mutua, porque si no pues es muy difícil seguir trabajando conjuntamente y hay avances muy importantes!, agregó en el marco de la participación de agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua.

Acusó la presidenta Claudia Sheinbaum que tanto en Estados Unidos como en México hay quienes no quieren una buena relación.

“Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, pero buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

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