Más Información

Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP

Sheinbaum plantea no modificar calendario escolar; que se conserven las 6 semanas de vacaciones, dice tras anuncio de SEP

CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos

CIDH advierte por reclutamiento de menores; México registra 18 mil niños y adolescentes desaparecidos

Gobierno de Rocha Moya oculta todas las auditorías de su gestión

Gobierno de Rocha Moya oculta todas las auditorías de su gestión

Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; autoridades aseguran siete tigres, armas y vehículos

Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; autoridades aseguran siete tigres, armas y vehículos

La triple búsqueda de Francisca

La triple búsqueda de Francisca

Liga MX: Así se jugarán las semifinales del torneo Clausura 2026

Liga MX: Así se jugarán las semifinales del torneo Clausura 2026

La presidenta anunció el quinto envío de ayuda humanitaria a Cuba por buque, y reiteró el apoyo a la isla ante el bloqueo de Estados Unidos.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, de hecho el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional.

“Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, y además está en la Constitución de México la autodeterminación de los pueblos. Y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba.

Lee también

“Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, añadió.

Sobre la posibilidad de reiniciar la entrega de petróleo, la Mandataria federal indicó que la isla lo está recibiendo de Rusia: “Nosotros lo estamos orientando a otros apoyos humanitarios”.

Con el cuarto envío de ayuda humanitaria que envió nuestro país a el pasado 27 de marzo, sumaban 3 mil 125 toneladas destinadas a la población civil.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]