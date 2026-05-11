La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el quinto envío de ayuda humanitaria a Cuba por buque, y reiteró el apoyo a la isla ante el bloqueo de Estados Unidos.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, de hecho el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, dijo Sheinbaum en su conferencia mañanera de este lunes 11 de mayo en Palacio Nacional.

“Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, y además está en la Constitución de México la autodeterminación de los pueblos. Y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba.

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“Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita”, añadió.

Sobre la posibilidad de reiniciar la entrega de petróleo, la Mandataria federal indicó que la isla lo está recibiendo de Rusia: “Nosotros lo estamos orientando a otros apoyos humanitarios”.

Con el cuarto envío de ayuda humanitaria que envió nuestro país a Cuba el pasado 27 de marzo, sumaban 3 mil 125 toneladas destinadas a la población civil.

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