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El presidente de Argentina, , recalcó este miércoles en una conferencia en Los Ángeles que espera que Cuba y Venezuela alcancen pronto el ‘sueño americano’, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas y Venezuela —que tanto han sufrido—, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”, dijo el mandatario a empresarios y líderes de las finanzas en el marco de la Conferencia Global 2026, organizado por el Instituto Milken en Beverly Hills.

En su discurso de media hora, el mandatario argentino aplaudió nuevamente las políticas del gobierno de Trump y apeló por expandirlas por todo el continente.

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Aseguró que el mandatario estadounidense "está devolviendo" a su esencia al mencionar el lema de campaña de Trump: Hacer a América Grande Otra Vez (MAGA).

"Una vez más, los invito a apostar por Argentina; no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra", insistió el mandatario en una intervención en la que mencionó la celebración del 250.º aniversario de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

La mención de Milei sobre Cuba se da pocos días después que el presidente estadounidense asegurara que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

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El público afín a su discurso aplaudió al presidente de Argentina cuando habló de “la libertad” por la que ha trabajado Estados Unidos.

El tono geopolítico de la intervención lo marcó incluso Michael Milken, presidente y fundador del Instituto Milken, encargado de presentar al presidente argentino.

"Cuando decidimos quién sería el primer orador en la inauguración del Centro para el Sueño Americano, la elección fue fácil: el presidente Milei. Si tiene éxito, puede cambiar toda América Latina", dijo el empresario, tras advertir que Cuba no ha tenido libertad desde hace 67 años.

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Milei llegó este miércoles a Los Ángeles para participar en la conferencia en la que se reunió con empresarios para destacar sus políticas económicas. Aunque tenía programada una reunión privada con Milken esta fue cancelada.

Este es el cuarto viaje del mandatario argentino a Estados Unidos en lo que va del año. Se espera que Milei regrese esta misma noche a Buenos Aires.

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gs/rmlgv

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