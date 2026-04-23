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Buenos Aires, 23 abr.- El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, afirmó este jueves que buscará la reelección en los comicios presidenciales que el país suramericano celebrará en 2027.
"Yo me voy a presentar. No solo voy a terminar este mandato sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Después, decidirá la gente", dijo Milei en una entrevista con el canal digital Neura.
El economista ultraliberal y líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre de 2023, defendió su política de ajuste fiscal y relativizó el mal desempeño que tuvo la actividad económica en febrero pasado, de acuerdo a los últimos datos oficiales difundidos.
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Según varias encuestas recientes, la imagen negativa del jefe de Estado y la opinión adversa sobre la gestión de su Gobierno han crecido a partir, entre otras cosas, del escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, cuyo patrimonio es investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes de lujo realizados con su familia.
Milei, que sostiene a Adorni en el cargo pese al creciente escándalo, dijo que va a acompañar a Adorni al Parlamento el próximo miércoles, cuando el jefe de Gabinete brinde el informe de gestión gubernamental en la Cámara de Diputados.
"Manuel dará las respuestas que correspondan. La Justicia está trabajando tranquila y se van cumpliendo todos los pasos. Así que nosotros estamos muy tranquilos", aseguró el presidente argentino.
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Además de investigar los gastos en viajes y propiedades de Adorni, la Justicia tramita otra denuncia por el viaje que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, realizó a Estados Unidos en marzo pasado en un avión oficial, como parte de la comitiva presidencial.
Este jueves, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió al juez Daniel Rafecas archivar por inexistencia de delito la denuncia penal por ese viaje.
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